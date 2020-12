Ni Galilea Montijo ni Andrea Legarreta, Kendall Jenner tiene el mejor árbol de Navidad

Muchos famosos han estado compartiendo en sus respectivas redes sociales, los árboles de Navidad que han puesto en sus hogares. Hace unos días las conductoras de televisión Andrea Legarreta y Galilea Montijo, publicaron fotografías de las decoraciones navideñas en sus hogares, a cargo de la empresa IM Christmas. Sus árboles son muy llamativos con grandes esferas, osos de peluches, una gran cantidad de luces y más. La modelo estadounidense Kendall Jenner las ha opacado.

La hermana de la multimillonaria empresaria Kylie Jenner, recientemente mostró en su feed de Instagram, una tradicional decoración navideña a diferencia de las conductoras estelares del Programa Hoy (uno de los shows de mayor rainting de Televisa). Kendall Jenner no recurrió a usar enormes osos de peluche como decoración de su árbol de Navidad.

Árbol de Navidad de Galilea Montijo. Foto: Instagram @galileamontijo

La modelo quien formó parte de varias ediciones del entonces aclamado desfile Victoria's Secret Fashion Show, puso este año un sencillo y bonito árbol de Navidad con pequeñas esferas y luces doradas. Asimismo la hija de la momager Kris Jenner y del ex campeón olímpico Bruce Jenner (hoy Caitlyn Jenner), también mostró la decoración en su elegante chimenea.

Cabe mencionar que otro de los protagonistas de este post de Kendall Jenner, ha sido su perro doberman de nombre Six. "Tequila y cachorro", escribió la modelo de 25 años de edad en su publicación.

Kendall Jennr optó por una decoración más tradicional. Foto: Instagram @kendalljenner

Por su parte, su hermana Kylie Jenner es la idea del porqué tener solo un árbol de Navidad en tu hogar, cuando puedes tener varios...claro, tratándose de una de las multimillonarias más jóvenes del mundo, según la revista Forbes. Uno de estos árboles se encuentra en el vestíbulo principal de su mansión en Holmby Hills (exclusivo barrio ubicado en el distrito de Westwood al oeste de Los Ángeles, California).

La hermana menor de Kendall Jenner solicitó los servicios de Jeff Leatham, florista y decorador que trabaja con su familia, para que la decoración en su hogar fuera perfecta. Dicho árbol de Navidad literalmente toca el techo de su mansión. Cuenta con nieve artificial, grandes esferas y luces doradas. (Con un minivestido ajustado Kylie Jenner posa como toda una diosa y con joyas Dior).

Cabe mencionar que Kylie Jenner compró su mansión en Holmby Hills en abril pasado por varios millones de dólares.

Foto: Instagram @kyliejenner

Tanto Kendall Jenner y todas sus hermanas integrantes del Clan Kardashian-Jenner, se despedirán en 2021 de su reality show Keeping Up with the Kardashians. Luego de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, este programa que se transmite por E!, llegará a su final. Sin embargo, las hermanas Kardashian-Jenner y su mamá Kris Jenner, seguirán trabajando en el mundo del entretenimiento.

Recientemente se dio a conocer que crearán contenido exclusivo para Disney, compañía que manifestó de manera breve en sus redes sociales: "Kris, Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie crearán contenido global que se transmitirá exclusivamente a través de Hulu en los Estados Unidos, así como en otros sitios a nivel internacional gracias a Star. El tan esperado debut se realizará a finales de 2021, compartiremos más detalles cuando sea posible". Hasta el momento las famosas hermanas y la momager, no han comentado nada; de igual forma se desconoce que tipo de contenido será el que crearán.