Ni a los talones le llega Yanet García a Georgina Rodríguez al usar leggins

México. Si bien es cierto que Yanet García es una de las celebridades en internet más famosas y admiradas, no se queda atrás en lo mismo Georgina Rodríguez, la guapa esposa de Cristiano Ronaldo.

A través de un video que ve en Instagram puede verse que Georgina Rodríguez es amante del ejercicio y Yanet García "no le llega ni a los talones" cuando la primera se pone leggins.

Aunque ahora se encuentra embarazada de gemelos Georgina, en sus redes sociales no deja de compartir cómo son sus rutinas de ejercicio e invita a sus seguidoras a ejercitarse siempre y ella les pone la muestra.

Georgina luce en leggins su cuerpo escultural y deja en claro que es una mujer saludable y espectacular, y aunque es madre de familia, eso no ha impedido que lo descuide y siempre luzca increíble.

Georgina Rodríguez es modelo, youtuber y esposa de Cristiano Ronaldo, y en días pasados fue criticada por su media hermana, puesto que se estrenó el documental sobre el día a día de Rodríguez.

Patricia, su media hermana, comentó que Rodríguez es generosa pero no con todos. "Me alegro de que a mi hermana le haya ido bien pero me gustaría que me tuviera en cuenta, que no se olvidara de que existo", señaló.

Además Patricia agrega que su hermana le prometió ayuda con los libros del colegio para sus hijos y todavía la está esperando, y ante esto, en redes sociales usuarios arremetieron en contra de Georgina.

Georgina Rodríguez y Ronaldo comparten con frecuencia en sus redes imágenes juntos y al lado de sus hijos, además están felices porque pornto nacerán sus gemelitos, quienes serán niño y niña.

Georgina y Cristiano Ronaldo, quienes radican en Manchester, Inglaterra, tendrían ya tres hijos biológicos en común. Cristiano Ronaldo Jr. y los mellizos Eva y Mateo llegaron al mundo por gestación subrogada. Alana Martina, hasta ahora la benjamina de la familia, fue su primera hija en común.