Ni acosador, ni misógino, Isabel Madow revela la verdadera personalidad de Víctor Trujillo

México. La modelo Isabel Madow, quien trabajó durante varios años con el comediante Víctor Trujillo, lo defiende públicamente de ataque que en redes sociales hacen en contra de su persona diciendo que es violador, acosador y misógino, y opina de él: "es íntegro y disciplinado."

Isabel Madow, quien interpretó a "La Secre de Brozo" en el programa de televisión El Mañanero, que condujo Víctor Trujillo, asegura que el actor es una de las personas más preparadas y disciplinadas que ha conocido en su vida y reprueba las acusaciones en su contra, porque no es como lo están definiendo muchas personas.

Y es que Victor Trujillo, quien además de actor es comunicólogo y lleva más de cuatro décadas dedicado al mundo del entretenimiento en México, ha sido duramente criticado por haber mostrado su apoyo a la marcha del M8 en México, puesto que para muchos es incongruente que mantenga a Brozo, su personaje, siendo que es misógino, pero también ha criticado la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

A Isabel le consta que Víctor Trujillo, quien ha interpretado en la televisión a otros personajes como La Beba Galván y Estetoscopio Medina, es de las personas más preparadas y disciplinadas que ha tenido el privilegio de conocer y tratar en su carrera profesional, por eso va para él toda su admiración y respeto como profesional y persona.

Y en relación a las acusaciones y ataques que Víctor Trujillo ha recibido en las redes sociales, ya respondió. “Declaro: no soy violador ni acosador ni misógino. Quienes me conocen en lo personal y lo profesional, lo saben. Interpreto personajes, soy actor”, escribió el pasado domingo en Twitter.

Trujillo, quien es también productor, manifestó su repudio a la campaña que busca "diluir" la candidatura de Félix Salgado Macedonio para gobernar Guerrero pese a las denuncias en su contra por abuso. "Repudio la campaña inquisitoria q pretende diluir la postulación de un presunto violador al gobierno de Guerrero. Gracias siempre", menciona en Twitter.

Las declaraciones de Víctor Trujillo se dan tras la polémica que estalló el pasado 8 de marzo, cuando la senadora del PAN Kenia López Rabadán compartió en redes sociales un video en el que le pide a Brozo a enviar un mensaje a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer.

A todas, absolutamente a todas, porque no hay una que no ame, estaré marchando virtualmente, estaré con ustedes en el corazón si me aceptan, y en el alma si me la abren, feliz 8 de marzo, marchen", dijo el payaso tenebroso.