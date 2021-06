Ni amigas ni rivales: Karol G aclara su relación con Rosalía y si hay realmente una enemistad

Durante años, a Karol G y a Rosalía se les ha comparado constantemente por la supuesta similitud en sus estilos, y se ha llegado a afirmar que entre ambas existe una rivalidad.

Ante ello, la cantante colombiana Karol G habló de cómo es realmente la relación entre ella y su colega española Rosalía, aclarando que esta enemistad no es más que un producto de los chismes en las redes sociales.

Sin embargo, lo que sí admitió es que entre ambas no hay una amistad muy cercana como la tiene con otras artistas femeninas, pero no por ello quiere decir que las dos se lleven mal o no se caigan bien como se les ha señalado.

Karol G comentó en una entrevista con W Radio la verdad acerca de su supuesta rivalidad con Rosalía, expresando su admiración hacia la cantante de ‘Malamente’.

“Tengo que ser honesta, no somos las artistas más cercanas. Yo tengo amistad con otras artistas femeninas de la música y con ella es algo como colegas de la industria”, dijo. “Pero yo siento, o al menos creo yo, que hay una admiración de cada una de nosotras hacia la otra y un respeto de lo que hacemos”.

Fue la supuesta similitud entre los estilos de ambas los que originaron el falso enfrentamiento entre las dos exitosas cantantes, además de algunas supuestas indirectas de la una a la otra que se han tomado como respuesta a la otra.

De acuerdo con Karol G, el hecho de que Rosalía y ella no son unidas ha terminado por alimentar más a los rumores, pero que entre ellas dos no hay malas intenciones y han llegado a convivir muy bien cuando han tenido la oportunidad.

“Creo que es algo que la gente creó y que ha cogido fuerza porque no somos las artistas más cercanas, pero hay mucha admiración y respeto”, agregó.

Aún con todas las especulaciones de rivalidad, Karol G admitió una admiración a Rosalía, y aunque no se refirió específicamente a las acusaciones de plagio, sí mencionó que entre artistas siempre habrá inspiración unos a otros en su trabajo.

“Su música es increíble, Rosalía tiene un concepto claro y muy completo y es una artista muy preparada. Todas las personas regalan inspiración y yo creo que entre nosotras estamos luchando por el género femenino dentro de la industria. Nos respetamos y nos admiramos muchísimo”.

