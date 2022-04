"Ni cosas de dinero, ni nada de eso", Christian Nodal sobre el motivo de su ruptura con Belinda

Y con respecto a las críticas que recibió luego de su ruptura con Belinda , dijo: "yo lo que creo es que a veces a la gente se le olvida que soy humano y que tengo 23 años, que estoy aprendiendo, la vida me está haciendo un gran maestro".

¿Por qué se separaron Christian Nodal y Belinda? , es la pregunta que muchos se siguen haciendo. En sus encuentros con los medios de comunicación, esta interrogante no puede faltar. A unos meses de anunciarse el final de la historia de "Nodeli" , el intérprete de temas musicales como "Botella tras botella" y "Adiós amor", habló como pocas veces lo ha hecho sobre este tema.

"Quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro", con estas palabras, el cantante y compositor mexicano Christian Nodal , anunció en febrero pasado su separación de la actriz española Belinda. Esta noticia causó gran revuelo en el medio del espectáculo, y como era de esperarse, los rumores de su ruptura amorosa no se hicieron esperar .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

