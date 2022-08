"Ni en La Academia se enoja así", Julio Camejo desquicia a Arturo López Gavito en MasterChef Celebrity

Durante el primer capítulo de la nueva temporada de MasterChef Celebrity México, reality show producido por TV Azteca y Endemol Shine Latino, el productor musical Arturo López Gavito (el llamado "juez de hierro" de La Academia), fue desquiciado por el actor y cantante cubano Julio Camejo, durante uno de los retos en la cocina más famosa de nuestro país.

En el primer reto, Julio Camejo y Arturo López Gavito debieron trabajar en equipo y preparar un platillo con camarones, sin embargo, al ser dos personas muy distintas, provocó un tanto la frustración en el ahora llamado "chef de hierro".

Arturo López Gavito le reclamó a Julio Camejo, que no estaban trabajando en equipo, pues el actor hacía lo que quería. "Julio, ayúdame por favor, es que no nos estamos poniendo de acuerdo y no nos va a salir, tú estás haciendo algo y no me estás hablando". Asimismo, le reprochó que no se estaban comunicando.

Nos tenemos que hablar, si no nos hablamos tú y yo, nos va a cargar la chin... necesito que nos hablemos, ayúdame hablándome y dime que quieres.

Arturo López Gavito, en un principio, no pudo lidiar con la "explosiva" energía de Julio Camejo, a quien lo describió como un demonio de Tasmania. "Evidentemente, me siento preocupado, porque él es un torbellino de emociones, es una persona que es un vaivén, es como un demonio de Tasmania, es un reto trabajar en equipo en MasterChef cuando tenemos personalidades tan distintas".

Varias de las celebridades que participan en este reality show culinario, se percataron de la molestia y frustración del también mercadólogo, mánager y crítico de televisión. "Gavito ni en La Academia se enoja así", expresó el conductor de televisión Mauricio Mancera.

Al final de cuentas, recibieron una buena crítica por parte de los jueces, los chefs Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne, mencionando que su platillo era el mejor presentado durante el primer episodio.

Te recomendamos leer:

Al regresar a su estación, satisfechos con el resultado que tuvieron, Julio Camejo le pidió un abrazo a Arturo López Gavito. "Fue desquiciante, fue una locura, que te rompan tu estructura mental el día del estreno, rompen con los paradigmas y mi orden mental, poder someter al demonio de Tasmania, fue un resultado muy interesante", externó el "chef de hierro".