"Ni en la primaria he pasado tanto bullying": Dania Méndez sobre su experiencia en Acapulco Shore

Dania Méndez, una de las ex integrantes del famoso programa ‘Acapulco Shore’, rompió el silencio en torno a su experiencia dentro de él, denunciando haber sufrido de bullying.

Uno de los programas más vistos, pero también de los más controvertidos, es ‘Acapulco Shore’, que hace cerca de un año tuvo uno de sus momentos más escandalosos, por la pelea de Dania Méndez con Manelyk González y Nacha Michelson.

De acuerdo con Dania Méndez, la producción de MTV no transmitió toda la escena, además de cortar otros enfrentamientos a golpes y verbales que tuvo con sus compañeros en la casa.

A pocos días de estrenarse la nueva temporada de 'Acapulco Shore', Dania Méndez, quien el año pasado se incorporó para la séptima, destapó detalles acerca de su experiencia dentro del reality show, donde vivió los maltratos por parte de Manelyk González, Jawy, y el resto de los integrantes.

Según señaló en una entrevista para un canal en YouTube, MTV no transmitió toda la pelea que causó revuelo, cuando se agarró de los golpes con Manelyk y Nacha Michelson, además de otras muestras de maltrato.

“Claro, hubo censura de todo el bullying que pasé. Yo no vengo aquí a hablar de la violencia física tampoco, pues evidente que yo también correspondo, porque tampoco no soy dejada”, dijo. “No pasan ni la cuarta parte de lo que yo viví adentro, se quitaron muchas peleas”.

Dania Méndez recordó su paso por el programa, que el año pasado se realizó en Mazatlán, Sinaloa. La jalisciense admitió que más allá de lo que se vio en pantalla, la situación dentro de la casa era insoportable.

“Todo lo que yo pasé, todo lo que yo pasé adentro, todo el bullying, porque eso no lo pasaron, tampoco pasaron el bullying que pasé 24 por 7”.

Asimismo, hizo mención a otro momento vivido en el programa, un episodio después de la controvertida pelea, cuando tanto Manelyk como su pareja, Jawy, la excluyeron de la mesa en el desayuno.

“Nunca se me va a olvidar, porque no me había sentido tan mal en cuanto a decir ‘¿Qué tipo de personas son estos?”, agregó.

Tras lo sucedido, Dania Méndez no mantiene relación con sus ex compañeros de ‘Acapulco Shore’, ni regresará a la octava temporada, donde tampoco estará Mane, Jawy ni 'Potro' Caballero.

“Ni en la primaria he pasado tanto bullying como el que viví adentro de esa casa”, añadió la influencer.

