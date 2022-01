"Ni estoy muerta, ni tengo cáncer": Natalia Lafourcade reacciona a falsa noticia de su muerte

México. "Ni estoy muerta, ni tengo cáncer", así responde Natalia Lafourcade en Twitter tras enterarse que en la mañana de este lunes 24 de enero se difundió en muchos medios la noticia de su supuesta muerte.

Natalia Lafourcade alerta a fans sobre noticia fake, y es que muchos de ellos manifestaron su tristeza y pésame a la familia de la cantante, tras enterarse que había perdido la vida.

“Acabo de ver un video en YouTube en donde dicen que morí esta mañana, que estoy muerta. Este videito se los mando desde la cocina de mi casa”, comenta Natalia Lafourcade en el video que coloca en Twitter.

A muchos famosos les ha pasado lo mismo en varias ocasiones; en internet se difunde la noticia de sus supuestas muertes y ahora le tocó a Natalia Lafourcade ser víctima de una falsa noticia.

“Estoy viva, no he tenido ningún velorio, no tengo cáncer ni, estoy muerta. Estoy aquí en la cocina de mi hogar disfrutando de un descanso entre grabaciones de proyectos que vienen”, agrega en el video Natalia Lafourcade.

Natalia, cantante de temas como Hasta la raíz, pide ayuda a sus mismos seguidores que la ayuden a compartir el video en el que aclara que se encuentra bien y con vida, para desmentir la información que ha causado preocupación a su familia, amigos y fans.

María Natalia Lafourcade Silva es el nombre completo de la artista, quien es originaria de Ciudad de México,(1984), y también es compositora,actriz, productora musical, arreglista, y diseñadora.

De acuerdo a información en su biografía, Natalia Laourcade ha ganado muchos reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos dos Premios Grammy, catorce premios Grammy Latino, cinco premios MTV Video Music Awards Latinoamérica, entre otros.