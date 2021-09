"Ni muerta me iré de México", el contundente mensaje de Laura Bozzo; así reaccionó Galilea Montijo

La controvertida conductora de televisión peruana Laura Bozzo tiene problemas con la justicia mexicana; es investigada por un supuesto delito fiscal que sobrepasa los 13 millones de pesos; por varias semanas "La Señorita Laura" permaneció en silencio ante si situación legal. A través de Twitter mandó un claro mensaje: ¡ni muerta la sacarían de México!

Ayer por la noche se publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: "siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presente es porque mis problemas de salud avalados por médicos, era una sentencia de muerte anticipada, el SAT quiere que pague, ¿cómo hacerlo encerrada? Lo que se deba, se paga".

Según Laura Bozzo su cuenta de Twitter fue hackeada y el mensaje antes descrito, no fue publicado por ella. Hoy por la mañana informó a sus seguidores:

He decidido suspender temporalmente mi cuenta porque ha sido hackeada, por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes, ni muerta me iré de México, los amo.

En el programa "Hoy" Galilea Montijo, quien hace unos meses limó asperezas con Laura Bozzo, habló sobre su situación legal, dándole la razón con respecto a que si no trabaja, cómo saldará su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). "Tiene razón, ¿cómo va a pagar la deuda si no trabaja?".

Este fue el tweet que eliminó Laura Bozzo, tras el supesto hackeo de su cuenta.

Asimismo la esposa del político mexicano Fernando Reina Iglesias, le mandó un abrazo a su amiga Laura Bozzo, esperando que todo se resuelva para bien.

Supuestamente la llamada "Abogada de los pobres", vendió un inmueble embargado por el SAT, un delito que sobrepasa los 13 millones de pesos; al comercializar un inmueble embargado, la peruana de 70 años de edad incurrió en el delito de "depositario infiel" y podría recibir una sentencia de tres a nueve años en la cárcel.

Hace unos días Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito de Amparo y Juicios Federales, dio "luz verde" a la Fiscalía General de la República (FGR), para ejecutar la orden de aprehensión en contra de Laura Bozzo y tras su arresto, ser trasladada al penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México

En el matutino "Hoy", la conocida vidente Deseret Tavares aseguró que Laura Bozzo huyó de México. Mencionó que la conductora de televisión terminará en prisión.

Leer más: Dalia Inés, hija de Flor Silvestre, lamenta la muerte de su tía Queta Jiménez, "La Prieta Linda"