Ni para entrar a MasterChef obligaron a Paty Navidad a vacunarse contra Covid-19, así lo aclaró

Al anunciarse que Paty Navidad estaría entre las estrellas que participarán en MasterChef Celebrity México, rápidamente comenzaron a circular rumores de que la producción la obligaría a vacunarse contra Covid-19 para poder presentarse a las grabaciones.

Sin embargo, la misma actriz y cantante sinaloense aclaró mediante su cuenta de Instagram que ese fue el caso, y que defenderá su derecho a elegir no aplicarse la vacuna que durante un año ha acusado como un experimento de los gobiernos.

Leer más: Lizbeth Rodríguez debutará en el cine junto a Vadhir Derbez

Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, Paty Navidad ha expresado una total inconformidad ante las medidas de sanidad impuestas para evitar la propagación del virus.

En el pasado, Paty Navidad ha señalado a la pandemia como un intento de manipulación de los gobiernos, y la vacuna como un experimento con nanobots para el control de la población, entre otras teorías conspirativas que defiende.

Fiel a esta manera de pensar, la actriz hizo uso de sus redes sociales para negar que en MasterChef Celebrity México, donde recientemente anunciaron su participación, la hayan obligado a aplicársela junto al resto de los participantes.

“No me he vacunado (con) la vacuna covid-19, ni me vacunaré… La vacuna es un derecho, no una obligación, y también es un experimento del que nadie se hace responsable, excepto quien decide vacunarse. Respeto los diferentes pensamientos y decisiones de los demás y de igual manera hago uso de mi derecho a elegir lo que considero mejor para mi y para mi salud en general. #yonomevacuno”