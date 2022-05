"Ni siquiera una botella de agua tuvo que pagar", Christian Nodal revelaría chats y facturas de Belinda

¿Por qué Christian Nodal y Belinda terminaron su noviazgo? Es la pregunta que muchas personas se han hecho desde febrero pasado, cuando el cantante y compositor mexicano, confirmó a través de sus redes sociales, que su relación amorosa con la actriz y cantante española había terminado.

Hace unos días, luego de unos "ataques" por parte de su ex suegra Belinda Schüll, el cantante del Regional Mexicano publicó en su cuenta de Twitter una conversación de WhatsApp, donde evidenció a su ex prometida Belinda, por pedirle dinero para sus papás y para ella, algo que era muy recurrente durante su relación. Al parecer, este fue uno de los motivos de su polémica separación. "Cuando me cansé de dar, se acabó todo", aseguró.

Una pregunta persona cercana al intérprete de temas como "Adiós amor" o "Botella tras botella", contó a la revista TVyNovelas que ese chat compartido por Christian Nodal, es solo una "partecita" de todo lo que tiene preparado.

El cantautor, de 23 años de edad y nacido en Caborca, estado de Sonora, México, tendría guardados más chats con su ex novia, así como facturas de todo lo que pagaba cuando estuvieron juntos, que no dudará en publicar, en caso de que sigan atacándolo. "Es super desprendido con sus fotos, no guarda recuerdos, pero sí palabras, tiene el chat completo con Belinda, y hasta facturas y algunos tickets que le daban Belinda y su parentela".

Obviamente, no gastaban mitad y mitad en la relación, para nada, ni siquiera una botella de agua tuvo que pagar esa mujer.

Asimismo, esta persona contó a la revista de espectáculos, que el último capricho que Christian no le quiso comprar a la actriz, fueron unas botas y un vestuario que quería para usarlo en la serie "Bienvenidos al Edén".

Presuntamente, el hijo de Cristy Nodal hará muchas cosas que Belinda quería hacer, "y que buscaba que él le pagara: viajes, experiencias y una disquera que para nada va a poder igualar".

Recordemos que hace unos días, la mamá de Belinda le dio like y aplaudió un comentario de una fan de su hija, donde llamaba "naco" a Christian Nodal; también insinuó que el cantante estaba "colgándose" de la fama de su hija. "El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron".

El joven intérprete le respondió: "20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada, déjenme en paz, yo estoy sanando". Junto con este mensaje, publicó la conversación de WhatsApp antes mencionada.