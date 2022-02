"Ni su mejor amiga lo quiere", así fue como Dalilah Polanco salvó a Héctor Sandarti de un secuestro

Esto le salvó la vida a Héctor Sandarti, ya que el secuestrador pensó que nadie lo quería y lo liberaron, pues era más caro tenerlo en el lugar. "'A este pobre ni su mejor amiga lo quiere, ni su mejor amiga responde por él, libérenlo'. Dalilah no lo sabía, pero me salvó la vida porque cerró la única posibilidad que había".

"Revisó mi teléfono y me preguntó: '¿quién es Dalilah Polaco?' Yo le dije: 'una amiga'". Ante esto, le marcan y esta fue la conversación entre el delincuente y la hija de Cutberto Pérez , cantante y músico Regional Mexicano, fundador del Mariachi 2000:

Héctor Sandarti había externado al secuestrador, no tener familia en México y dinero para poder quedar en libertad. Posteriormente, Charly le dijo "que sí se equivocaron conmigo, pues confirmó que si era guatemalteco y no tenía familia".

Recuerda haber sido llevado a un lugar donde hacía mucho calor y una persona llamada Charly lo cuidaba. El presentador de televisión mencionó haber tenido una buena relación con dicho sujeto. "De las siete a las doce platicamos de todo, de la vida, la familia, de Dios, una plática que me hubiera gustado tenerla aquí".

Me pone una pistola, yo como en las películas levanto las manos, me dice: 'pend...baja las manos' y yo: 'pues es que así sale en las películas señor'.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.