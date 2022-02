Ni un gramo de grasa Tania Rincón al posar en su bañador blanco

Tania Rincón de 35 años de edad acaparó miradas totales en redes sociales, estos después de haber ido al spa junto a su esposo Daniel Pérez, pues ambos han tenido mucha carga de trabajo en los últimos meses, es por eso que alistaron sus outfits de playa para disfrutar al máximo.

Pero lo que llamó la atención de Tania Rincón es que al momento de ponerse su bañador blanco, los fans notaron que su abdomen super marcado no tiene ni un gramo de grasa, incluso muchos pensarían que su piel quedaría un poco flacida después de haber tenido a Amelia, pero en realidad todo está en su lugar.

En la foto se puede ver a la conductora del programa Hoy a punto de meterse a la piscina, pero antes se tomó la foto donde se le ve radiante en todos los aspectos, pues es muy bien sabido que le encanta hacer muchos ejercicio, en especial todo lo que tenga que ver con el cardio, es por eso que tiene esa figura de impacto total.

"Jaja “estuvo muy correcta” me encantó la expresión… te ves increíble! Siempre son buenas esas escapaditas", "Envidia es ver a una mujer que tuvo 2 hijos y está mejor que yo que no he tenido ni unoooo jajaja . Vaya que ti eres la prueba de que lo único que te detiene es uno mismo", escriben los fans de la presentadora mexicana.

Regresando un poco con lo laboral los fans de Tania Rincón han estado muy felices por el espacio que el matutino Hoy le ha brindado a esta famosa, pues como ya saben en el pasado solo la vimos en Guerreros, pero ahora decidieron darle un espacio.

Aunque todo marcha bien hay quienes no están felices con ciertas decisiones tanto de su parte como de la producción, pues los internautas se molestan por la manera en que la visten, mientras que otros quisieran que regresara a Tv Azteca donde formó parte de Venga la Alegría, por lo que ha generado u poco de polémica en ese aspecto.

Cabe mencionar que esta famosa a pesar de todo es una de las más queridas del medio del espectáculo.

Leer más: Aleida Núñez como diosa del olimpo con un majestuoso vestido dorado