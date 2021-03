Ni videollamadas ni pijamas: los Oscar exigen a nominados asistencia presencial y vestimenta formal

Pese a que los Premios Oscar se realizarán en medio de la pandemia de Covid-19, la organización solicita a los nominados a acudir de manera presencial, pues no se aceptarán videollamadas durante la ceremonia como en otras premiaciones.

Actores, directores, productores, entre otros nominados por distintas películas a la premiación de los Oscars de 2021, no tendrán la opción de ingresar virtualmente a la ceremonia, pues la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas ha informado que esto no será posible.

Para aquellos a los que no les sea posible asistir, o que no se sienten cómodos o seguros al celebrarse la ceremonia durante la pandemia, no tendrán opción de aceptar su premio por videollamada, por lo que La Academia lo estará aceptando a su nombre.

La situación actual por la pandemia ha obligado a las premiaciones, que antes acostumbraban a abarrotar arenas o teatros para la entrega de galardones, a ajustarse a nuevas medidas para evitar la propagación del Covid-19.

Otras premiaciones como los Emmy, los Globos de Oro, y recientemente los Grammys, han cambiado su manera de presentar las ceremonias, realizándose sin presencia de un público y permitiendo la dualidad de la asistencia presencial y virtual por videollamada.

Los Premios Oscar, por su parte, habían atrasado la ceremonia desde el 28 de febrero en que originalmente se planeó hasta el 25 de abril, dos meses después.

Pero a diferencia de otras ceremonias, los Oscars informaron por medio de un comunicado que no aceptarán que nominados se conecten a la larga distancia, haciendo un evento completamente presencial.

“Nuestro plan es organizar un íntimo evento presencial (...) Para aquellos que no tienen la posibilidad de atender, queremos dar a conocer que no habrá opciones para conectarse por Zoom al evento”.

Para garantizar la seguridad, La Academia implementará medidas sanitarias al interor del Teatro Dolby de Los Ángeles, así como pruebas para detectar Covid-19.

Asimismo, la organización de los Oscars reitera que la vestimenta formal es totalmente obligatoria, por lo que los asistentes no podrán acudir en ropa cómoda como en eventos de premiación pasados, en los que la conectividad virtual ha permitido que los ganadores acepten su premio hasta en pijama, al no estar presentes en el evento.

“(Será) una fusión de lo inspiracional y lo aspiracional, lo que en otras palabras quiere decir que la vestimenta formal es aceptada para quien desee asistir, pero lo casual no lo es”.

