Nicholas Hoult sale de "Mission: Impossible 7" y en su lugar entra Esai Morales

El actor latino Esai Morales sustituirá a Nicholas Hoult en el papel de un villano de la película "Mission: Impossible 7", de acuerdo con una publicación del portal de cine Deadline. Nicholas Hoult quien se había incorporado a este proyecto en enero pasado, ha tenido que renunciar por problemas de agenda derivados del retraso en el rodaje de esta cinta debido a la pandemia del coronavirus.

Estadounidense de ascendencia puertorriqueña, Esai Morales ha trabajado en cintas como "La Bamba" (1987) y en series como "American Family", "NYPD blue" o "How to get away with murder".

La séptima entrega de "Mission Impossible", saga de acción que protagoniza Tom Cruise, fue una de las primeras producciones de Hollywood que tuvieron que interrumpir su rodaje ante la pandemia de Coronavirus; el equipo se encontraba iniciando la grabación en Venecia.

Prevista para llegar a los cines en julio de 2021, esa película ahora se estrenará el 19 de noviembre de ese año. Esto ha obligado también a aplazar "Mission: Impossible 8", que se lanzará el 4 de noviembre de 2022, tres meses después de la fecha inicial.

Christopher McQuarrie, que se hizo cargo de "Mission: Impossible - Rogue Nation" (2015) y "Mission: Impossible - Fallout" (2018), dirigirá y firmará el guion de ambas películas. McQuarrie ganó el Oscar al mejor guion original por "The Usual Suspects" (1995).

Ni la séptima ni la octava entrega de "Mission: Impossible" cuentan con título oficial por el momento. Cabe señalar que las seis películas de "Mission: Impossible" hasta la fecha han recaudado en todo el mundo más de 3.500 millones de dólares.

