Nicki Minaj anuncia su embarazo con tres espectaculares fotografías, muy a su estilo

Nicki Minaj está embarazada y dio a conocer esta estupenda noticia a través de sus redes sociales, compartiendo una sesión de fotos muy a su estilo. La noticia ha tomado por sorpresa a su su legión de seguidores. Aunque por lo general la rapera es tendencia por el lanzamiento de un nuevo sencillo, álbum o por algunas de sus peleas con otras celebs como Cardi B, esta mañana se ha apoderado de las tendencias en Google y redes sociales al compartir que en unos meses más se convertirá en mamá.

Con una serie de fotografías con looks muy coloridos y excéntricos, con pelucas de colores (algo muy representativo de su imagen), Nicki Minaj confirmó que a sus 37 años de edad está embarazada de su esposo Kenneth Petty, asimismo la rapero mostró a sus fans su adorable baby bump por primera vez. En uno de sus post en su feed de Instagram, manifestó:

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Amor, matrimonio, cochecito de bebé. Rebosante de emoción y gratitud, gracias a todos por los buenos deseos.

Desde 2014 Nicki Minaj expresó su deseo de convertirse en mamá.

En las imágenes con las que anunció su embarazo, Onika Tanya Maraj-Petty (nombre real de Nicki Minaj), usó dos pelucas: una onduladada y amarilla y otra voluminosa de color azul, decorada con un moño de color verde. En ambos outfits usó unos extravagantes zapatos de plataforma con transparencias, brillo, polka dots y detalles de plumas, además de dos excéntricos bikinis multicolor.

Nicki Minaj es una de las cantantes más exitosas de la industria musical.

En 2014 Nicki Minaj habló en una entrevista para la revista Complex, sobre su deseo de convertirse en mamá: "mi mayor temor es que me consuma tanto con el trabajo que me olvide de vivir mi vida personal al máximo. Si he terminado con mi quinto álbum y no tengo un hijo para entonces, no importa cuánto dinero tenga, me decepcionaría como mujer, porque siento que me pusieron aquí para ser madre".

Definitivamente voy a casarme antes de tener a mi bebé, quiero asegurarme de hacerlo en ese orden, siempre me he sentido así desde que era joven; mi madre siempre me lo puso en la cabeza.

Nicki Minaj compartió esta fotografía al estilo de Beyoncé.

En diciembre de 2018 Nicki Minaj comenzó a salir con su amigo de la infancia Kenneth "Zoo" Petty. La también compositora y actriz anunció que se habían casado el 21 de octubre de 2019. Tras contraer matrimonio la rapera agregó el apellido de su esposo al suyo, convirtiéndose en Maraj-Petty.

Nicki Minaj se une a la lista de celebridades que han dado a conocer su embarazo en esta pandemia, como Gigi Hadid y Zayn Malik, Katy Perry y Orlando Bloom, Lea Michele y Zandy Reich, y varias celebs más.

También te puede interesar:

Nicki Minaj presume en redes que es una mujer casada

Nicki Minaj se retira de la industria musical

Nicki Minaj de nuevo vuelve a ser comparada con Cardi B