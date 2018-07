Nicky Jam rinde tributo a J Balvin en la final del Mundial Rusia

El cantante urbano Nicky Jam realizó un homenaje al colombiano J Balvin, durante la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018, llevando a la estrella del reguetón impreso en su camiseta.

Foto: AFP

Nicky Jam lució el rostro del colombiano J Balvin estampado en el pecho para interpretar la exitosa colaboración "X", previo a su actuación con Will Smith y Era Istrefi, con quienes puso el ritmo con el tema oficial de Rusia 2018, "Live It Up".

Nicky Jam y J Balvin se hicieron conocidos a nivel mundial gracias a esta canción. La acción de Nicky Jam fue un verdadero símbolo de amistad y gratitud que no pasó desapercibido para la estrella colombiana.

J Balvin manifestó en sus redes sociales:

Te amooooooo Nicky Jam lo logramos. "X" en el mundial, llevarme contigo en la camiseta es una muestra de tu generosidad y tu grandeza.

A lo que Nicky Jam, tras su representación el estadio Luzhniki de Moscú previo a la final entre Francia y Croacia, respondió con una foto de su camiseta con el rostro del cantante latino: "este logro es de los dos, mi rey, te amo papá, que Dios te bendiga".

Tras interpretar el tema "X", cuyo video musical suma más de mil millones de vistas en YouTube, Will Smith y Era Isrefi llegaron para entonar el tema oficial del Mundial Rusia 2018, "Live It Up", acompañados por decenas de bailarines.