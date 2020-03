Nicky Jam homenajeado en los Premios Tu Música Urbano 2020

San Juan, Puerto Rico.- Nicky Jam recibió un muy merecido homenaje en la reciente entrega de los Premios Tu Música Urbano, ceremonia que se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Nicky Jam es la voz de numerosos éxitos que incluyen "El perdón", "El amante" y "Hasta el amanecer"; de colaboraciones con artistas en una lista que abarca nombres como Enrique Iglesias, J Balvin, Will Smith y Alejandro Sanz, además de colegas del género como su amigo Daddy Yankee, Ozuna y Anuel AA, entre tantos otros. Ser ganador del Latin Grammy y Billboard Latino. Contar con participaciones en filmes como "xXx: return of xander cage" y "Bad boys for life".

Pero en los inicios de ese camino para Nick Rivera Caminero hubo puertas cerradas y tropiezos dolorosos, sin embargo, los éxitos y el reconocimiento internacional de aquel muchacho que nació en Boston, Massachusetts (Estados Unidos) y después llegó a Puerto Rico y se crió en residencial Rosendo Matienzo Cintrón, en Cataño, son suficiente motivación para celebrar su presente.

Desde muy joven Nicky Jam comenzó a rapear y al realizar una actuación en un supermercado, llamó la atención de una señora, quien era esposa de un director ejecutivo de un sello discográfico. Foto: cortesía

Nicky Jam comentó acerca de este recibimiento y homenaje a su trayectoria en la segunda edición de Premios Tu Música Urbano, "una de las cosas más grandes que he recibido, porque la verdad no es lo mismo que te den un premio a que seas homenajeado, es algo que uno dice 'qué bueno que se lo hagan a uno en vida', que normalmente esperan a que la gente se vaya con papá Dios para darle el homenaje".

Y qué bueno que uno pueda disfrutárselo, que la gente agradece tu trayectoria, que la gente agradece tu música, que la gente agradece el tiempo, el sacrificio que conlleva este negocio, que no es fácil.

"Porque son muchos sacrificios, son muchos días que los hijos de uno no comparten con uno porque uno está en la carretera, viajando. Son días que uno no puede ser el hombre de familia que zuno debería ser por uno estar haciendo este sacrificio en el negocio".

Nicky Jam también llevó a cabo un performance en el escenario de Premios Tu Música Urbano.