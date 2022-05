Nicky Jam ofrece agridulce concierto en Feria Nacional de San Marcos; fans le esperaron tres horas

Aguascalientes, Ags.- Con más de tres horas de retraso se presentó anoche el cantante puertorriqueño Nicky Jam en edición 193 de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM), de Aguascalientes, quien además de hacerles esperar, dejó a sus fans un tanto insatisfechos.

Debido a la gran afluencia de fans que se esperaba, la entrada al Foro de las Estrellas, de la FNSM estaba programada a las 17:00 horas, sin embargo, como el cantante no llegaba y exigió a los organizadores que nadie ingresara hasta que él lo autorizara.

Finalmente, hasta las 21:00 horas a gente pudo empezar a ingresar al área donde el cantante de reguetón ofrecería su concierto, siendo que, para ese entonces, según lo programado, el concierto ya debería haber empezado.

Personal del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, señalaron que Nicky Jam es el primer artista que realiza esta acción. Por su parte, el equipo de Nicky Jam señalaron que todo este contratiempo se debió que el vuelo del cantante urbano se retrasó y aparte el reguetonero pidió que nadie ingresara al recinto hasta que el llegara a realizar el soundcheck y así fue.

Aproximadamente 30 mil fans esperaron por más de tres horas a Nicky Jam para verlo en concierto la noche de este jueves en la Feria Nacional de San Marcos. Foto: Gerardo Santoyo (corresponsal)

Tras más de tres horas de demora, el puertorriqueño Nicky Jam subió al escenario de la Feria Nacional de San Marcos y se presentó ante aproximadamente 30 mil personas que ansiosos le esperaban para bailar y cantar sus éxitos como Cuaderno, Live it up, Poblado y Porfa.

Durante el concierto también canto cuatro canciones del reguetón "viejito", como él lo dijo, e hizo recordar a los fans cuando cantaba con Daddy Yanke y juntos conformaban el grupo "Los Cangris".

El show se prolongó por más de una hora y Nicky deleitó a los asistentes con todos sus éxitos y algunos remix de otros artistas del género, en medio de la noche agradeció a su público, brindo unas palabras, terminó de cantar la canción se despidió y la gente coreaba el famoso "otra, otra, otra" y salió a cantar "Travesuras".

Hoy, en sus redes sociales, Nicky Jam agradeció el amor que su público le ofreció anoche en su concierto de Aguascalientes. (Captura)

El resultado final no fue del agrado de todos. Algunos se fueron contentos y otros no tanto. El argumento de los quejosos fue que, además de la espera, Nicky Jam no cantaba las canciones completas, que fueron muchos remixes e incluso algunos señalaron que su Dj puso más ambiente que el mismo reguetonero.