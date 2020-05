Nicolas Cage hará el papel de Joe Exotic en serie de Netflix

El fenómeno de Joe Exotic sigue creciendo y ahora Nicolas Cage, actuará en una miniserie basada en el llamativo propietario de animales popularizado en la docuserie "Tiger King".

La serie es la primera que hace el actor Nicolas Cage, quien ha interpretado toda una variedad de personajes en películas incluyendo "Adiós a Las Vegas" por la que ganó un Oscar, "Hechizo de luna" y "La leyenda del tesoro perdido". Imagine Television Studios y CBS Television Studios son algunas de las productoras de la serie limitada de ocho capítulos.

"Tiger King" explorará cómo Joe Shreibvogel se convirtió en Joe Exotic y detallará su esfuerzo por mantener su zoológico de Oklahoma abierto "incluso bajo riesgo de perder la cordura", dijeron los productores en un comunicado. Basada en el artículo de la revista Texas Monthly "Joe Exotic: a dark journey into the world of a man gone wild" de Leif Reigstad.

Dan Laguna, quien junto con el productor Paul Young compró los derechos para el artículo, escribirá y será productor ejecutivo de la serie, que buscará un distribuidor pronto, dijeron los productores. "Tiger King" de Netflix ha convertido a Joe Exotic en un objeto de fascinación y controversia.

Ahora Exotic usa el nombre de Joseph Maldonado-Passage y cumple una sentencia en una prisión federal tras ser declarado culpable por un complot para contratar a un sicario y por abuso animal.

