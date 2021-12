Nicolas Cage interpretará a Drácula en una nueva versión para cine

México. El actor estadounidense Nicolas Cage se alista para encarnar a Drácula en una nueva versión para cine bajo la producción de Universal Pictures, se informa en varios portales de noticias.

Nicolas Cage dará vida a Drácula en una futura película y The Hollywood Reporter da a conocer que el famoso actor de Hollywood interpretará al afamado colmilludo en el largometraje Renfield.

Renfield tendrá como protagonista al homónimo paciente psiquiátrico que Bram Stoker introdujo en su novela Drácula.

Según las páginas de aquel libro publicado en 1897, Renfield es un hombre demente que se encuentra internado en un asilo que, además de venerar al Conde Drácula de Transilvania, devora insectos y animales con la intención de absorber su fuerza y vivir.

Dicho personaje será interpretado por el británico Nicholas Hoult en la próxima versión y Reinfield será dirigida por Chris McKay, quien anteriormente ha hecho lo mismo en otras producciones como LEGO Batman: La película y La guerra del mañana.

Hasta ahora no se ha revelado mucha información respecto a la historia que se contará en Renfield, puesto que su argumento permanece en secreto, tampoco qué otros actores intervienen en dicha producción que comenzará a rodarse en Nueva Orleans en los primeros meses de 2022.

El filme se encuentra actualmente en preproducción y no existe todavía una fecha tentativa de estreno y al momento tampoco Nicolas Cage, uno de sus principales protagonistas, ha escrito nada en sus redes sociales.

Cage es famoso y conocido por su participación en otras películas como Leaving The Vegas y El hombre del tiempo, entre muchas más , y según informes en su biografía, su carrera de actor la comenzó en los años ochenta en películas como Rumble Fish, Valley Girl, Racing with the Moon y Birdy, además se ha consagrado como uno de los mejores en Hollywood.

Nicolas Cage también ha sido nominado y galardonado para numerosos premios cinematográficos importantes y ganó un premio Óscar, un Globo de Oro y un premio SAG por su actuación en Leaving Las Vegas (1995).