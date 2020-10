México. Nicole Kidman niega que haber filmado Ojos bien cerrados hizo que se divorciara de Tom Cruise. En entrevista con New York Times, la actriz comparte algunos detalles de su relación con Tom. Ambas celebridades de Hollywood fueron esposos durante once años; aunque se separaron en 2001, su divorcio siempre ha dado mucho de qué hablar, incluso hasta la fecha.

Tras divorciarse, ni Nicole Kidman, ni Tom Cruise han querido hablar sobre su separación a ningún medio de comunicación, pero es ahora Nicole quien se decide a contar algunas cosas acerca de la relación que tuvo con el famoso actor, incluso de su divorcio.

Y mucho se especuló en medios de comunicación que el haber filmado juntos Ojos bien cerrados, película de Stanley Kubrik, habría tenido mucho que ver en que la pareja rompiera con su relación matrimonial, en aquellos años. En dicho proyecto diero vida a un matrimonio en crisis que, en el imaginario popular, fue el principio del fin de su historia de amor.

Entiendo que eso encaje con la narrativa que el público se ha creado viendo lo que ocurrió después, pero yo definitivamente no lo veo así. En aquel entonces Tom y yo estábamos felizmente casados”, dice Nicole a New York Times.

Cuando terminábamos de rodar esas escenas, alquilábamos un circuito de karts y nos íbamos a hacer carreras a las 3 de la mañana. No sé qué más decir sobre esto. Quizás no tengo la capacidad de poder mirar atrás y analizarlo. O quizás es que no quiero hacerlo”, destaca también.