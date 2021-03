Nicole Kidman y Javier Bardem inician rodaje de la película "Siendo Los Ricardos"

Los Ángeles. Los actores Nicole Kidman y Javier Bardem ya comenzaron el rodaje de la película Siendo Los Ricardos, la cual protagonizan y en la que también participa Aaron Sorkin, así lo da a conocer Amazon Studios.

Siendo Los Ricardos (Being The Ricardos) es la nueva película del director y guionista Aaron Sorkin, realizador de otras historias como The West Wing (El ala oeste de la Casa Blanca), la filmación durará varias semanas y el estreno será hasta 2022.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, Javier Bardem y Nicole Kidman interpretan en esta cinta a la pareja formada por el cubano-estadounidense Desi Arnaz y la estadounidense Lucille Ball, que triunfaron con la comedia televisiva I Love Lucy (Te quiero, Lucy), entre 1951 y 1957.

Leer más: Salma Hayek será la mejor amiga de Lady Gaga en "House of Gucci"

La película se desarrolla durante una semana del rodaje de 'I Love Lucy', desde la lectura grupal del guion del lunes hasta el rodaje frente al público en vivo del viernes, cuando Lucy y Desi enfrentan una crisis que podría poner fin a sus carreras y otra que podría terminar con su matrimonio", reporta Amazon en un comunicado.

Siendo Los Ricardos es un drama sobre las personas responsables de la realización de una de las comedias más famosas de la televisión y en ella participan también los actores J.K. Simmons, Nina Arianda, Tony Hale, Alia Shawkat y Jake Lacy.

Javier Bardem. Foto de Instagram

Nicole Kidman y Javier Barden, los protagonistas principales, son actores de fama y reconocimiento mundial gracias a su trabajo en el cine. Ella es ganadora de la estatuilla a la mejor actriz por The Hours (2002), presentó en 2020 la serie The Undoing en HBO y el musical The Prom en Netflix.

Y Bardem, por su parte, se hizo acreedor al Óscar al mejor actor de reparto por No Country for Old Men (No es país para viejos), en 2007, y próxiamente se estrenará la nueva versión de la película Dune con Denis Villeneuve como cineasta y Timothée Chalamet como protagonista.

Leer más: El cantante Camilo está enfermo de narcolepsia, lo informa su esposa Evaluna Montaner

SUSCRÍBETE AQUÍ A DISNEY PLUS