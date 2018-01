Nicole Kidman y Sam Rockwell llevan a casa su Globo de Oro

Nicole Kidman ganó el Globo de Oro a mejor actriz en serie limitada o cinta para televisión y Sam Rockwell como mejor actor de reparto, durante la 75ma entrega anual de premios que otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

Nicole Kidman ganó por su trabajo en Big little lies, y se impuso a Susan Sarandon y Jessica Lang por sus actuaciones en Feud: Bette vs. Joan, y a Reese Witherspoon y Jessica Biel por The Sinner.

Congratulations to Nicole Kidman - Best Performance by an Actress in a Limited Series or a Motion Picture Made for Television - Big Little Lies - #GoldenGlobes pic.twitter.com/wHEQBHFpaA — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 de enero de 2018

Sam Rockwell por su parte, fue reconocido por su desempeño en Three billboards outside Ebbing Missouri, dejando atrás a Willem Dafoe con The Florida Project, Armie Hammer por Call Me by Your Name, y Chris Plummer en All the Money in the World.

En tanto, Elisabeth Moss se llevó el premio a la mejor actriz en serie dramática de televisión, y y Rachel Brosnahan por su trabajo en musical o comedia de televisión.

Elisabeth Moss también es una GRAN, GRAN actriz. Si nunca vieron #TheHandmaidsTale es momento YA de que lo hagan. #GoldenGlobes pic.twitter.com/cOMj78J4Kf — Quinn Fabray (@CesarTeo) 8 de enero de 2018

Asimismo, The handmaid´s tale se llevó el Globo de Oro a mejor serie dramática de televisión, por encima de The Crown, Game of Thrones, Stranger Things y This Is Us.

Sterling K. Brown se hizo con el premio al mejor actor en serie dramatica de televisión, por su trabajo en la serie This is Us.