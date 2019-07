Nicole Peña Pretelini muestra cambio de look y divide opiniones

Nicole Peña Pretelini sorprendió a sus seguidores en Instagram al mostrar su cambio de look; la hija del ex Presidente de México Enrique Peña Nieto dijo adiós a su melena oscura y ahora luce rubia.

Fue en las stories de su cuenta de Instagram donde compartió unas fotografías luciendo su nuevo tono de cabello; Nicole Peña de 19 años de edad generó diversas reacciones; muchos aplaudieron el cambio y otros opinaron que le va mejor su color natural.

Nicole Peña es la segunda hija de Enrique Peña Nieto. Foto: Instagram Stories @nicolepp18

Nicole Peña mantuvo un perfil bajo durante el tiempo que perteneció a la ex Familia Presidencial, a diferencia de su hermana mayor Paulina Peña o de su ex hermanastra Sofía Castro (hija de Angélica Rivera). Sin embargo, luego de que su papá dejará la Presidencia de México dio mucho de que hablar hace unas semanas, cuando se dio a conocer que mantenía una relación amorosa con Alejandro Espinosa Rivera, sobrino de la ex Primera Dama.

Fue el 18 de mayo de 2019 en la boda de Mar Collado, hija del abogado Juan Collado (quien se encuentra detenido por supuesta delincuencia organizada), donde Nicole Peña Pretelini y Alejandro Espinosa Rivera hicieron público su romance. Fue precisamente en esa fiesta donde Enrique Peña y Tania Ruiz se presentaron ante sociedad como novios.

Supuestamente Enrique Peña Nieto no estaría de acuerdo con el noviazgo de su su hija, pues quiere romper todos los lazos con Angélica Rivera. Un fuente consultada por la revista TVNotas comentó anteriormente:

"Durante el tiempo que Angélica estuvo casada con Enrique Peña Nieto, sus cinco hermanos Maritza, Adriana, Elisa, Carito y Manuel, con parejas e hijos, estuvieron siempre presentes en todos los eventos y viajes de la presidencia. Muy a su pesar, Enrique compró el paquete familiar completo. Angélica y su familia eran la comidilla de Enrique y sus amigos políticos y empresarios; a sus espaldas, decían que no sabían manejarse en sociedad, ni tenían buen gusto, que eran nacos”.

Nicole es muy tierna e ingenua, y Enrique teme que pueda embarazarse, porque cree que Alex está con ella para sacarle provecho.

En su perfil en Instagram Nicole Peña se la pasa publicando fotografías junto a su novio.