Niega Madelaine Petsch ser igual que Cheryl Blossom, su papel en Riverdale

Madelaine Petsch joven actriz de la popular serie estadounidense 'Riverdale' es conocida por dar vida al personaje Cheryl Blossom, que especialmente en la primera temporada la vimos como la villana, algo que quedó marcado en la audiencia que pensaban que Madelaine muy posiblemente tenía la misma actitud en la vida real que el personaje de ficción.

La actriz de raíces sudafricanas confesó en una entrevista para Byrdie, que cuando salió la primera temporada de la serie Riverdale, los fanáticos no solo la percibían como una creída en cámaras, sino también fuera de las cámaras, por lo que Madelaine Petsch decidió abrir un canal de Youtube para que conocieran lo que realmente es, muy diferente al personaje Cheryl Blossom.

"No solo me percibían como una p*rra en cámara, sino también fuera de cámara. Muchos fanáticos comentaban en mis fotos de Instagram diciendo cosas como: ¿Es bonita, pero apuesto a que es una p*erra' o 'Apuesto a que es muy mala en persona'. Y después de un tiempo, realmente comenzó a herir mis sentimientos. Quiero decir, guau, soy actriz y mi trabajo es leer lo que hay en la página", explicó Madelaine Petsch.

Por ello, la actriz planeó hacer entre 5 y 10 videos en Youtube para mostrar lo que realmente es a los seguidores de la serie Riverdale, sin embargo, conforme iba creando contenido e involucrándose en el trabajo de producción, decidió continuar haciendo videos sin poner un límite- "Entonces, al principio tenía la intención de tener solo entre cinco y diez videos para mostrarles a todos, oigan, soy un bicho raro, no soy mala en absoluto, ese tipo de cosas".

"Pero luego realmente comencé a involucrarme en el proceso de edición y me encantó el hecho de que estaba realmente a cargo de crar un producto completo de principio a fin. Pero originalmente, solo tenía la intención de mostrarles a mis fanáticos quién soy realmente porque solo ven a Cheryl", agregó la actriz en la entrevista a Byrdie.

Madelaine Petsch en Riverdale | Especial

La misma actriz entiende a los fans de la serie Riverdale, en su mayoría jóvenes, ya que confesó que ella solía pensar que la actriz Blake Lively era Serena van der Woodsen en la serie Gossip Girl "No entendí que Blake fuera alguien completamente separado de ese personaje", explicó "Y en ese entonces, ho había Instagram, por lo que no había forma de tener ningún tipo de acceso a alguien como ella. Pero ahora, hay muchas formas de mostrarles a mis fans que Cheryl no es quien soy y también de mostrar mi versatilidad. Esta es una forma de separarme".

En su canal de Youtube, Madelaine Petsch comparte su estilo de vida saludable, entre rutinas por la mañana, ejercicio, maquillaje y su comida de un día de grabación como actriz vegana. La actriz que salto a la fama por participar en la serie juvenil Riverdale es muy querida en redes sociales, donde se mantiene activa subiendo contenido a sus fans, a quienes les ha quedado claro que la actriz no se parece al personaje Cheryl Blossom.

La quinta temporada de Riverdale tiene previsto estrenarse el próximo 20 de enero de 2021, con su conocido elenco KJ Apa (Archie Andrews), Lili Reinhart (Betty Cooper), Camila Mendes (Veronica Lodge) y Cole Sprouse (Jughead Jones), el narrador de la serie.