Niegan libertad condicional a Eleazar Gómez y vuelve al Reclusorio Norte

CDMX.- Cómo Debate te informó oportunamente, el actor Eleazar Gómez enfrenta un proceso jurídico por violencia ejercida contra su pareja el pasado 5 de noviembre, hoy, 19 del mismo mes se dio a conocer que volverá prisión y no tendrá derecho a libertad condicional.

También hoy se llevó a cabo una audiencia entre los implicados, Gómez y Tefi Valenzuela, quien lo denunció después de que supuestamente el joven intentó ahorcarla además de propinarle otros golpes.

En el sitio se encontraban familiares de ambas partes, sin embargo fueron la mamá y una prima del actor quienes dieron una corta declaración, según datos del medio Informador MX. La progenitora de Gómez incluso tuvo problemas de presión, por lo que se mantuvo al margen.

(Eleazar) regresa al reclusorio, y yo espero(...)que esta niña entienda que tiene mamá y todos estamos demasiado tristes por lo que hoy pasó", dijo la prima de quien protagonizara Lola Érase una vez junto a Eiza González.

Agregó que no intenta aopyar o justificar lo hecho por su primo, es decir, la violencia contra las mujeres, para después mandar entre lágrimas un mensaje a Tefi Valenzuela.

"Tefi, yo no tengo el gusto de conocerte pero creo que no se vale, no se vale lo que tú le estás haciendo a mi primo. Sabes que te ama, sabes que te adora y por un arranque no sé de qué, porque no sé exactamente lo que pasó, te pido de corazón que lo perdones. Ya bastante destrozada tiene su vida, su carrera y mi tía que está mala... ella venía con mucha emoción pensando que íbamos a regresar con él a la casa, pero pues no fue así".

Tras asegurar que su Eleazar ama a la joven, aseguró que él también presenta lesiones, e incluso, que existe un video donde se ve a la presunta afctada amenazarlo si es que la sigue molestando, esto también información del medio antes citado.