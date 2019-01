Niegan visa al Fermín de Roma; teme perderse los premios Oscar

Ciudad de México.- El actor mexicano José Antonio Guerrero confesó que podría perderse la entrega de los premios Oscar ya que le negaron la visa americana por tercera ocasión.

Tras la noticia de que Roma de Alfonso Cuarón recibió diez nominaciones por parte de la Academia, el actor que encarna a Fermín, confesó sentirse muy emocionado por el buen recibimiento que tuvo la película.

Guerrero, también conocido por interpretar al Cadete Tello en “Luis Miguel, la serie”, explicó que acudió a la Embajada de Estados Unidos en México con una carta invitación redactada por una de las productoras de la película para Netflix, pero ni así pudo hacer efectivo el trámite.

“Expresamente llevé una carta que no quisieron leer. En mi segundo intento, decían que yo iba a trabajar, y yo contesté que no, que iba como invitado. Y este último intento fue poco memorable, parecía que había hasta un enfado de parte de la señorita que me entrevistó”, detalló.