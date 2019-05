Nieta de Pedro Infante cacheteó a María Félix

Irma Infante, hija de Pedro Infante, reveló una penosa anécdota en un programa de televisión, y es que su hija, nieta del actor cacheteó a María Félix, cuando acudieron a unas grabaciones.

Resulta que la también cantante decidió visitar a su padre cuando se encontraba trabajando y de pronto se encontró a la legendaria actriz en un set de filmación, por lo que le pidió a su hija para cargarla.

"Voy con mi chamaquita preciosa llegamos 'hola señora ¿cómo está?', 'bien señora muchas gracias' '¿es su niña?', cargó a Irmita Dios de mi vida que crees que hizo Irmita le hizo una cachetada", contó en el programa.

Tras la cachetada de la pequeña, la hija del ídolo de Guamuchil quedó paralizada, pues pensó que María Félix la arrojaría contra el suelo pero sucedió todo lo contrario.

Dije ahorita la va a estrellar al piso, me la va a estrellar 'tenga su niña señora', gracias me fui corriendo con mi niña no sabes que vergüenza que horror que cosa expresó la mujer.