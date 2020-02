Nieta de Vicente Fernández destrona a Ángela Aguilar con su voz

Una nieta de Vicente Fernández está llamando la atención de todos se trata de Camila Fernández, hija del Potrillo, quien está arrasando en el mundo del espectáculo con su belleza y talento, pues como todos saben busca una oportunidad en la industria musical.

La joven está llamando la atención de todos, no solo por ser nieta de un legendario personaje de la música ranchera, sino por el talento que lleva en la sangre pues lo demuestra en sus videos de Instagram.

El año pasado lanzó un cover demasiado emotivo pues cantó una balada en ingles de lo más romántica desbancando a la misma Ángela Aguilar, quien quiere hacer un cover con su hermano Álex Fernández.

"No es el cover más perfecto porque lo subí como instastory el otro día. Pero me hicieron un arreglo hermoso sin estar con el tempo perfecto por lo improvisado, esto lo subí más porque alguien se tomó el tiempo de hacerlo y me llenó el corazón de alegría. Espero que les guste", escribió Camila.

Hasta el momento Camila cuenta con más de 200 mil seguidores y es toda una celebridad pues tiene una multitud de fans que han apostado todo por ella, aunque contrario a su familia la ven más como una cantante de música pop.

Cabe mencionar que son varios los hijos de los famosos que están adentrándose al mundo de la música, como Lucero Mijares, Vadhir Derbez, Mía y Nina Rubín entre otros.