Jorge ‘Sawey’ Lizárraga, integrante de la Explosiva Banda de Maza, compartió con periódico EL DEBATE una muy interesante y valiosa iniciativa que ha estado emprendiendo.

Despojándose de cualquier pena el músico y nieto de Don Cruz Lizárraga, fundador de Banda El Recodo, ha decidido salir a botear, pero no con fines lucrativos, sino para ayudar a reunir fondos en pro de la Fundación Ganac, que apoya a niños de escasos recursos en sus tratamientos contra el cáncer.

El músico con más de 20 años en el ambiente artístico, explicó que junto a un grupo de amigos decidieron unirse a esta noble labor de promover a la institución de asistencia privada que está para quienes la necesitan. Confesó que en estos momentos Ganac se encuentra en situaciones difíciles para poder continuar con sus labores ante la falta de apoyos y la subida de los costos de los medicamentos y tratamientos, que señaló que se han elevado hasta en un 400 por ciento

En la actualidad Ganac atiende a 96 niños que no están asegurados, entre los que hay 9 casos de pequeños de Mazatlán que están recibiendo el apoyo de la asociaión creada en 1995 con sede en Culiacán, Sinaloa.

Motivado por el difícil sentimiento que genera que un niño atraviese por este padecimiento y más cuando no tiene la posibilidad económica para afrontarlo, es como Jorge inició, de manera voluntaria, a hacer actividades en pro de esta causa.

Por fortuna destaca que no tiene a un familiar o cercano que se encuentre pasando por el cáncer. Lizárraga inició a salir a botear hace un par de días y está buscando convocar a otros artistas, instituciones, autoridades, influencers y sociedad en general a que se sumen y contribuyan de alguna manera a esta asociación.

Jorge Lizárraga, nieto de Don Cruz Lizárraga, botea para ayudar a niños con cáncer/ Foto: Instagram.

Rifará cena con un famoso. Confiesa que al verlo boteando en el Malecón de Mazatlán muchos le preguntaron, “¿qué hacía él ahí si él es músico?”, a lo que él les explicó el motivo y las personas empezaron a aportar en la medida de sus posibilidades.

Independiente de los proyectos profesionales que tiene con la Explosiva Banda de Maza, en esta ocasión el músico quiso enfocarse en buscar proyección a esta iniciativa para brindar apoyo a los niños en una dura batalla y además, poder retribuir un poquito de lo bueno que le ha dado la vida.

En cuanto a las aportaciones afirma que de los primeros cantantes que pusieron su granito de arena fueron Régulo Caro y Max Peraza.

El cantante Régulo Caro se sumó a la noble labor que está promoviendo Jorge Lizárraga/ Foto: Instagram.

Lizárraga adelantó que se rifará una cena y que está buscando invitar a un artista del regional mexicano para que acompañe en la velada a la persona ganadora del sorteo. Contó que está interesado en convencer a Alán Ramírez de la Banda MS, Luis Ángel Franco ‘El Flaco’ o a Edén Muñoz, entre otros, para que asistan como el personaje invitado. Los detalles del sorteo los dará en unos días más a través de su Instagram, Jorge Sawey Lizarraga.

Adicional y aportaciones. El entrevistado destacó que además de las aportaciones monetarias, Ganac también recibe despensas y artículos que puedan ayudar a los niños en tratamiento y a sus familias. Por otra parte está la opción de apadrinar a uno de los niños durante su tratamiento haciendo aportaciones que van desde los 100 pesos.

La cuenta para aportaciones es la número 316-5555 de Banamex. Clabe: 002730031600055556.

En caso de dudas se puede contactar al correo electrónico contacto@ganac.org.mx y a los teléfonos 667139116 y 6677124710.