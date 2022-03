¿Nieto de Pedro Infante mintió sobre la "falsa muerte"? Experta en lenguaje corporal responde

Cabe recordar que César Augusto Infante , nieto de Pedro Infante , declaró en un podcast publicado recientemente que su abuelo no había muerto sino había fingido su muerte debido a unos vínculos que tuvo con el narco, llevando así a otras personas a hacerse pasar por él en el momento de su accidente aéreo.

También al hablar sobre la muerte de su abuelo, que habría sido en 2013, existe coherencia en sus declaraciones y sus expresiones, de la misma manera, explica que también concuerdan sus comentarios sobre que otra persona estaba en el avión y no su abuelo.

Luego de que César Augusto asegurara en el video que él no busca ni fama ni reconocimiento, Pam asegura que existe una sincronía en lo que dice y lo que refleja, así que es seguro que no es lo que quiere, sino informar al mundo sobre la verdad.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.