Nietos de Carmen Salinas estarían peleando por la herencia; disputan el estudio de grabación Kaynah

Lamentablemente, ya no pudo despertar de ese profundo sueño. Carmen Salinas Lozano murió el jueves 9 de diciembre de 2021, a sus 82 años de edad , a causa de un paro cardiaco al disminuirse su presión y presentar dificultades para respirar.

Hasta el momento, los familiares de la histrionisa no han comentado nada al respecto.

Me entero de que han comenzado a suscitarse discrepancias fuertes entre los herederos de la recién fallecida Carmen Salinas. Y es que aunque por todos ellos es sabido que el estudio de grabación, de nombre Kaynah, será para las nietas mayores de la actriz, los primos de estas (es decir los cuatro hijos de María Eugenia Plascencia), no están de acuerdo en cómo han venido administrando Carmen y Paulina dicho lugar.

Unas semanas antes de finalizar el 2021, el medio del espectáculo en nuestro país se vistió de luto ante la muerte de la querida actriz de cine, teatro y televisión Carmen Salinas . En vida aseguró que el tema de su herencia estaba arreglado , para que al fallecer, todo estuviera en orden y no surgieran disputas entre sus familiares. Sin embargo, al parecer sus nietas estarían peleando por parte de su patrimonio , específicamente, por el estudio de grabación Kaynah en la Ciudad de México.

