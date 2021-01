Niico, listo para consolidar su carrera musical con su primer sencillo, Tranzë

Mazatlán, Sin.- El talento en muchos casos se hereda, y prueba de ello es el hijo de los actores Ludwica Paleta y Plutarco Haza, Nicolás Haza ‘Niico’, quien debuta pero como cantante, con su primer sencillo titulado Tranzë

Amante del cine y la música, para el joven de 21 años, esta oportunidad es una forma de expresar sus sentimientos haciendo lo que le apasiona. Ayer lunes estrenó su canción debut, que es producto de su inspiración.

El tema ya está disponible en las plataformas digitales y en los próximos días se encontrará el video en YouTube. Estará dirigido por el mismo Niico, quien de esta forma pretende llevar de la mano sus dos pasiones.

El cantante que se hará llamar de manera artística Niico. Desde muy pequeño aprendió a tocar guitarra y en los últimos meses estuvo estudiando la carrera de Producción de Cine, lo que lo ha llevado a escribir los guiones para los videos promocionales de su primer álbum, el cual saldrá por sencillos a lo largo del 2021.

“La música y el cine, algo que me llama mucho atención y me apasiona. En los últimos años he estado estudiando guiones de cine como canciones. El último año empezó a agarrar forma, conocí a las personas correctas, empecé a agarrar un equipo muy bueno y muy talentoso con el que estoy trabajando”, agregó el solista.