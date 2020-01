NikkieTutorials sorprende al revelar ser una mujer transgénero

Nikkie de Jager, conocida mayormente como NikkieTutorials, impactó a sus millones de seguidores en redes sociales al armarse de valor y confesar que es una mujer transgénero, confesión que rápidamente se viralizó, pues en Internet es una reconocida estrella de belleza.

Fue a través de su canal oficial de YouTube, en donde cuenta con más de 12 millones y medio de seguidores, en donde la influencer de belleza impactó a los internautas al confesar que, aunque tenía mucho miedo de realizar ese video y confesar su verdad, es una mujer trans.

Soy NikkieTutorials y soy Nikkie. Yo soy yo, no necesitamos etiquetas. Si vamos a ponerle una etiqueta, sí, soy transgénero. Pero al final del día, soy yo. Y al final del día, tú eres tú”, expresó la influencer.

Además, detalló que su madre, quien es propietaria de una marca de belleza holandesa, esperaba tener a una niña al momento de su embarazo.

Desde que nací, siempre pensé que era una niña. Todo yo era femenino. Mi madre supo de inmediato que iba a ser gay o un tipo diferente de historia. Y resultó ser un tipo diferente de historia”, reveló la joven.

La estrella de Internet también habló sobre la relación que mantiene con su prometido Dylan y comentó que le hubiera gustado darle esta noticia con anterioridad, pero no lo hizo, por lo que en estos momentos él se encuentra asimilando esta noticia en privado.

Además, reveló que varias personas quisieron chantajearla con filtrar la historia a las noticias, pero no por ello decidió revelar la noticia, lo hizo bajo sus propios términos y condiciones, y con el objetivo de ser una inspiración para sus jóvenes seguidores que aún están confusos sobre su sexualidad.

Nikkie compartió la experiencia de su transición en YouTube para sus 12 millones de suscriptores con un video que tituló "I AM COMING OUT" (Yo saldo del clóset), agradeció a su madre por el gran apoyo que le dio y en repetidas ocasiones le dijo "I love you mom" (Te amo mamá).

La joven influencer de belleza es famosa por su gran talento con respecto al maquillaje y sus increíbles transformaciones. Se volvió viral por realizar retos en tendencia como 100 capas de base, 100 capas de labial, entre otros.

Además, trabajó con grandes estrellas estadounidenses como Lady Gaga y Jessie J, así como con famosas marcas de maquillaje como Too Faced, en donde también lanzó una línea de productos.