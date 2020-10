Nina Rubín y la foto en la que se ve idéntica a su madre Andrea Legarreta

Nina Rubín Legarreta, de 13 años de edad desató la locura entre los fans de su madre, Andrea Legarreta, esto después de que posara de una manera muy coqueta, en donde el parecido con la conductora del programa Hoy, es impresionante, ya que para muchos internautas es la que más es idéntica a Andrea Legarreta.

En la foto se puede ver a Nina Rubín con un vestido muy parecido al de los de Andrea Legarreta, pues la conductora es fanática de estos tipos de diseño, con los cuales se mira como una reina de belleza, ya que sabe usarlos de la mejor manera.

La imagen alcanzó más de 37 mil likes, además de varios elogios, donde le hicieron saber a Nina Rubín que cada vez está más linda, pues está creciendo muy rápido y sus fans han sido testigos de dicho cambió, pues es toda una jovencita grande, a la cual ya vemos con ropa mucho más juvenil.

Otra de las cosas por las que Nina Rubín es elogiada, es por el gran cariño que hay entre ella y su hermana mayor, Mía Rubín, con quien se le ve en todos lados juntasee, pues Andrea Legarreta las crió para que tuvieran una excelente relación entre ellas y ha sido ha sido siempre, pues basta con ver las fotos en sus redes sociales, donde se demuestran amor.

Los viajes entre familia también le han dado gran popularidad a Nina Rubín, ya que comparte momentos inolvidables con sus padres y hermana, con quienes se les ve rodeada de mucho amor, algo que admiran sus seguidores, pues notan que es una chica muy tierna, que no le da pena nada. es por eso que dicha personalidad habla muy bien de ella.

Por si fuera poco Nina Rubín va que vuela como actriz de telenovela, ya que estará en la nueva telenovela de la productora Carmen Armendariz, llamada Te Acuerdas De Mi, donde dará su primer beso, por lo que sus fans están emocionados por verla actuar por primera vez.

Recordemos que la familia de Andrea Legarreta es una de las más unidas del espectáculo desde hace tiempo, pero hace unos días la conductora confesó que estuvo a punto de terminar con Erik Rubín con quien lleva varios años casada, pero al final la animadora se dio cuenta que Erik Rubín es el hombre de su vida por lo que no le gustaría terminar con él.

Nosotros hemos tenido alguna racha en donde ya de tomar decisión de que onda, hasta aquí, seguimos o ya, o sea, ya. Estuvimos a punto, estuvimos a pronto y de pronto, no sé, no sé que es Yordi, yo termino por pensar que es el amor, de pronto dices que será la costumbre, sera la comodidad, el ahorrarte irte a otra casa y ahora que y las niñas y como te vas a dividir o sea yo me preguntaba en ese momento que es porque de plano o sea no pudimos llegar a eso cosa que está muy bien, dijo Andrea Legarreta.