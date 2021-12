México.- Sin duda, dentro del medio del entretenimiento existen proyectos que han sido un parta aguas para los famosos y para Karyme Lozano, la ya retirada actriz, que también se le conoció como La Reina de las Telenovelas, fue Niña amada mía, estrenada en el año 2003.

Una producción de Angelli Nesma para Televisa, que es una adaptación de la telenovela venezolana Las Amazonas, galardonó la pantalla chica en 2003, con un elenco conformado por Karyme, Sergio Goyri, Mayrín Villanueva, Otto Sirgo, Ludwika Paleta y Julio Mannino, incluyendo participaciones antagónicas de Mercedes Molto, Juan Pablo Gamboa y el primer actor Eric del Castillo.

En aquel momento eran pocos los proyectos que había protagonizado Karyme Lozano, pero fue, sin duda, el que la colocó como una de las favoritas y a quien le confiaban el futuro de la televisión mexicana, esto por su destacada actuación.

Karyme dio vida a Isabela Soriano Rivera en la producción que se emitió desde enero de 2003 hasta junio del mismo año, y que logró múltiples categorías en los famosos premios TVyNovelas.

"Niña amada mía" el proyecto que lanzó a la fama a Karyme Lozano

Luego de protagonizar dicho proyecto, las oportunidades no dejaron de tocar la puerta de Lozano, siguiendo con Soñar no cuesta nada y Amar sin límites, sin embargo, luego del fallecimiento de su padre decidió no seguir dentro del mundo del entretenimiento, tras atravesar una fuerte depresión.

Hoy, a años de su retiro, muchos admiradores del talento de Karyme Lozano buscan que regrese a la actuación, sin embargo, la actriz no se ha pronunciado al respecto y vive su vida alejada de los reflectores en Estados Unidos, donde ha formado una familia.

Leer más: La humillación de Andrea Legarreta a Tania Rincón en pleno programa en vivo