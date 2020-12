Ninel Conde agradece al cristianismo el poder enfrentar sus batallas

Ninel Conde de 44 años de edad se ha encargado de poner su vida en orden gracias a la religión, pues no solo le bastó con Larry Ramos con quien se lleva de maravilla, sino que el cristianismo le ha dado paz a la mujer originaria de Toluca de Lerdo, quien no la ha pasado del todo bien durante este año, desde que su ex Giovanni Medina decidió quedarse con su hijo.

Y es que para quienes no lo saben el empresario Giovanni Medina, está peleando por la custodia de su hijo Emmanuel, la cual se ha convertido en una trifulca pues la artista no ha podido ver al menor es por eso que se ha reconfortado con el cristianismo, ya que en cada publicación de Instagram ella agradece a su religión el tener la calma por todo lo que ha vivido durante este duro año.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Reflexiona hoy si te preguntaran que te preocupa más; lo que piensen los demás de ti o lo que piensa Dios de ti? Si optaste por la segunda coincido contigo y vivirás con gozo en tu corazón . No le des a nadie el poder de afectar tus emociones. Depende siempre de tu Papá que está en el cielo, escribe Ninel Conde en una de sus reflexiones acerca de la fe que ahora maneja.

Para quienes no lo saben la boda de Ninel Conde se llevó acabo bajo una ceremonia cristiana, la cual fue muy emotiva, donde pocos medios pudieron captar imágenes de la boda, y será transmitida en pago por evento el 14 de noviembre por un streaming y tendrá un costo de 132 pesos, aunque muchos usuarios se burlaron de la boda.

Regresando con la nueva religión de Ninel Conde, muchos de sus fans están felices del cambio radical que tuvo la vida de Ninel Conde, desde que terminó con Giovanni Medina, por lo que ahora le piden que luche con todas sus fuerzas para que su hijo regrese con ella y es que sus seguidores consideran que lo más razonable es que el menor sea criado con su madre.

"Así llena de sabiduría vive mejor uno es la clave para la paz Dios sabe y eso basta!", "Ay mija.... me duele mucho por todo lo que sucede en tu vida", "Tan hermosa, tan bella, tan original, Ninel una belleza auténtica y original", "Sola cuando tu mirada así se produce ....se que la poesía divina existe....queda clara la existencia de dios", le escriben a Ninel Conde sobre sus problemas.

Ninel Conde con una belleza extraordinaria/Instagram

Ninel Conde también se ha empeñado en ponerse guapa para sus fans, ya que en todo momento la vemos muy coqueta en sus publicaciones desde vestidos de noche con los cuales se ve como una diva, hasta un veraniego traje de baño el cual se le ve como una verdadera diosa, pues no es un secreto que la también cantante tenga un cuerpo de impacto.

Cabe señalar que Ninel Conde, también se ha enfocado en su vida personal, pues la cantante había señalado que dejaría el medio del espectáculo para enfocarse en una vida más familiar, pues quiere recuperar los años perdidos desde que se entregó por completo al medio artístico donde ha logrado muchas cosas.

La también actriz se ha preocupado por su salud, es por eso que lleva una vida fitness la cual es muy notable en sus fotos o video, pues se le ve un físico saludable, aunque los haters han dicho que se debe gracias a la cirugía, ella ha tratado de dejarles bien claro que lleva una disciplina desde hace tiempo la cual incluye ejercicio y una buena alimentación.

Cabe mencionar que Ninel Conde fue muy criticada en el pasado debido al evidente cambio que sufrió su rostro, pues para muchos han cambiado considerablemente, aunque ella afirma que no en una ocasión en el programa Hoy salieron a la luz unas imágenes donde ella aparece haciéndose unos retoques en su cara.