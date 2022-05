Ninel Conde angustiada por la rebeldía de su hija Sofía Telch no sabe que hacer

Ninel Conde de 50 años de edad, tiene otro problema que enfrentar se trata de su hija mayor Sofía Telch de 25, quien es fruto de su relación del pasado con el también actor Ari Telch, pues de acuerdo a Tv Notas la joven se la pasa de fiesta e ignorando la autoridad de su madre.

Y es que supuestamente Sofía Telch quien está alejada del mundo de la farándula, decidió regresar a México después de estudiar en Estados Unidos durante un largo periodo, pero su regreso lejos de traer cosas buenas, al parecer solo le ha generado problemas a Ninel Conde, pues no le hace caso en nada.

Para quienes no lo saben Ninel Conde se encontraba haciendo Tu Cara Me Suena en Estados Unidos, pero la semana pasada regresó, por lo cual la actriz mexicana se enteró las fiestas que Sofía Tech durante la ausencia de su madre, incluso notó que las cámaras de su casa fueron apagadas, pues la joven no quería como llegaba a su casa a altas horas de la madrugada.

Por si fuera poco La Bombón Asesino le dio una advertencia a Sofía Telch donde le dijo que la obedece o se puede ir de la casa, ya que la considera una mujer grande, además no aporta nada con los gastos de dicho inmueble de Ninel Conde quien está muy angustiada pues también sabe que la chica gusta del alcohol.

Aunque la también hija de Ari Telch tiene un departamento en una zona exclusiva de la Ciudad de México, lo tiene rentado, pues de ahí saca para sus gastos personales, aunque todo podría cambiar si no hace caso a las advertencias de la cantante mexicana, quien ya tiene bastantes problemas en su vida personal.

Se dice que la rebeldía de esta chica se debe a los escándalos que ha protagonizado su madre, además de que nunca la cuidó como tal cuando era una niña, pues quien estuvo a su cuidado fue su nana Vicky quien fue despedida hace poco por la artista, situación que la molestó aún más pues le tenía mucho aprecio a la señora quien estuvo con ella casi toda su infancia.

