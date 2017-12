Ninel Conde avergonzada por trabajadora de staff

Ninel Conde, conocida como "El Bombón Asesino" quiso avergonzar a una trabajadora de staff durante una transmisión en vivo, pero la humillada terminó siendo ella.

Ninel Conde en transmisión en vivo, foto captura de pantalla

Y es que durante un vídeo que transmitía la actriz y cantante de 41 años antes de subir al escenario, la también modelo daba detalles de su maquillaje a sus miles de seguidores, para luego presentarse en los "Premios Univisión Deportes".

Ninel Conde en transmisión en vivo, foto captura de pantalla

Durante el minuto 9:02 se puede apreciar cuando la mujer miembro del staff le pregunta sobre su número de cabeza para proporcionarle un sombrero para su número músical.

A ésto la actriz respondió "Nadie llega y me pregunta ¿qué número de cabeza tengo?", a lo cuál la joven staff no se quedó callada.

Ninel Conde en transmisión en vivo, foto captura de pantalla

Su respuesta fue qué no le estaba preguntando sobre su coeficiente intelectual además de sonreir y explicarle que todos los sombreros llevan tienen un número.

Staff en transmisión en vivo, foto captura de pantalla

Durante la transmisión la cantante pidió a sus seguidores que la ayudarán si sabían de sombreros, pues siempre "Se los daban a su medida" y de nuevo la trabajadora al salir del camerino a modo burla repidió lo que Ninel le había respondido.

Staff en transmisión en vivo, foto captura de pantalla

Pero si ésto no fue suficiente, la cantante minutos antes de terminar su transmisión en vivo, manifestó su molestia por el tiempo que la hacían esperar atrás del escenario “¿Y entonces? Al rato no me van a tener parada aquí horas porque me voy a congelar”, expresó.

Ninel Conde en transmisión en vivo, foto captura de pantalla

Aquí el vídeo completo: #InstagramLive de Ninel Conde (17 de Diciembre de 2017)