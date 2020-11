Ninel Conde cambia la fecha de su boda por streaming por baja venta de boletos

En el ámbito artístico es muy común que algunas actores lleves su relación de pareja abierta al público, incluso algunos famosos han llevado su boda hasta la pantalla chica mostrando incluso hasta la ceremonia religiosa.

En medio de la pandemia esta situación se vuelve a repetir, en esta ocasión Ninel Conde y Larry Ramos han intentado llevar a la pantalla su enlace matrimonial por medio de un streaming, sin embargo las cosas no han salido como la pareja lo había planeado.

El portal Chisme No Like indicó que la ceremonia religiosa de la pareja se había programado para transmitirse este sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas, lo cual no sucedió debido a la baja venta de boletos, pues sólo ha vendido 20% de los boletos que ella planeaba fueran adquiridos.

Esto ha obligado a que el “Bombón asesino” aplace esta transmisión hasta el 21 del mismo mes, esperando que puedan venderse más boletos y recuperar algo de lo invertido en la boda.

Con los 132 pesos del boleto, los espectadores podrán ver la boda y un concierto de Ninel Conde, a través de la página: https://bodaninelconde.com/livestream/.

A pesar de que en la promoción se informa que la cantante donará una parte del dinero recaudado a una fundación, el evento no ha tenido el auge esperado entre los seguidores de ‘El Bombón Asesino’.

El pasado 29 de octubre se realizó la unión matrimonial de Ninel Conde y Larry Ramos en un fraccionamiento exclusivo del estado de México, luego de que se canceló el evento en el Museo Casa de la Bola por la pandemia de Covid-19.

Robando miradas

Días antes de anunciar el cambio de fecha de su enlace por vía streaming, Ninel Conde compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que mostró su bella figura.

Ninel Conde mostrando sus curvas en la playa/Instagram

En la postal se puede observar Ninel Conde en la playa sentada en la arena mientras usa un pequeño traje de baño azul mostrando sus mejores curvas con las cuales cautivo a sus seguidores.