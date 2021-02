Ninel Conde con blusa destapada pone a temblar Miami con figura

Con una blusa muy destapada, Ninel Conde de 44 años de edad acaparó miradas de todo tipo en redes sociales por lo bien que se ve la cantante, pues se mira demasiado irresistible y es que no es sorpresa que sea una de las mujeres más bellas de la farándula, por lo cual lo dejó bien claro con esta foto que se tomó para sus fans.

En la foto se puede ver a Ninel Conde con una blusa de manga larga muy descubierta en la parte de enfrente, mientras que un short de mezclilla hizo juego con esta, además unas botas largas hicieron que el outfit completo de la cantante se mirara de impacto, otra de las cosas por las que la artista llamó la atención fue el maquillaje tan elegante que llevaba.

Vuela, sueña; que nadie corte tus alas hacia tu vida ideal. #love #positivevibes #miami #gucci, fue el mensaje que lanzó Ninel Conde quien se encuentra en estos momentos en la ciudad de Miami, pues desde hace tiempo la artista se fue a Estados Unidos donde ha realizado varios proyectos televisivos, además de tener su vida de mujer casada.

Mientras tanto sus fans le hicieron saber que es una mujer muy bella y que a pesar de todo lo que ha tenido que enfrentar, se ve radiante en todos los aspectos, pues la también actriz no ha dejado caerse ante la situación que vive por no poder ver a su hijo Emmanuel, pues como algunos saben su padre Giovanni Medina lo tiene viviendo con él y está peleando por su custodia.

"Hermosa mi hermana bella!!! Es que ya te extraño", "res mi todo ninel la persona que más admiro mi ídola", "DIVINA nuestra querida Ninel besitos desde Eslovenia", "Ninel te amo, me gustas más que Maribel Guardia", "Este look está sensacional estás guapísima Ninel", le escribieron a Ninel Conde en la foto que alcanzó más de 28 mil likes.

A pesar de todo Ninel Conde no deja pasar los momentos felices, es decir la famosa se la ha pasado haciendo algunos videos para Tik Tok, donde se divierte mucho y es que desde hace tiempo sus fans querían ver un poco de gracia en la vida de la artista quien poco a poco está regresando a la mujer que era antes, pues golpes fuertes ha tenido muchos.

Ninel Conde también es una mujer que se apoya mucho en la religión pues desde hace tiempo ella decidió sostenerse del cristianismo, por lo que ahora se ve mucho más fuerte, incluso cada que puede comparte algunos versos con los que deja en claro como se siente desde que encontró esa paz interior que le hizo falta durante mucho tiempo.

Tienes que llegar a un punto que tu estado de ánimo no cambie en función a la acción de otras personas. No permitas que otros controlen la dirección de tu vida, escribió Ninel Conde en una de sus tantas publicaciones donde se le ve feliz y radiante por lo que muchos de sus fans también se encuentran emocionados, aunque desean que regrese a México.

Ninel Conde con blusa coqueta desató la locura/Instagram

Recordemos que los medios esperan la próxima batalla que sé dé entre Ninel Conde y su ex Giovanni Medina, pues como se dijo anteriormente, aún se sigue peleando la custodia de su hijo quien desde hace tiempo no ve a su madre, pues el empresario insiste en que la grupera es una madre desobligada es por eso que no quiere que el menor este con ella.

