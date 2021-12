Ninel Conde con foto en el gym le pide a sus fans no aflojar el entrenamiento en estas fechas

Ninel Conde de 45 años de edad de nueva cuenta vuelve a dejar en claro que el gimnasio se ha convertido en su mejor aliado desde hace varios años pues no por nada tiene ese cuerpo de diosa que se carga, es por eso que le pide a sus fans no dejarse vencer por el antojo en especial en estas fechas.

Resulta que la cantante mexicana compartió una foto donde se le ve desde el gimnasio con ropa deportiva y presumiendo su espectacular físico bien trabajado el cual combina con una perfecta alimentación, además la famosa siempre trata de que sus fans tomen el camino fitness.

Algo que nunca me salto en mi rutina diaria es el workout (hay que bajar esos dulcitos que nos comemos, ¿a poco no?) Para mí es importantísimo el entrenamiento. Nos mantiene ágiles, con energía y saludables… Por eso, me encanta compartirles mis tips y mis rutinas, para que estemos fit todos juntos", escribe Ninel Conde en su foto.

Los fans de la artista al ver la publicación, de inmediato la llenaron de elogios donde le hicieron saber que pocas artistas con un cuerpo tan bien trabajado como el de ella, pues es una disciplina que adoptó desde que se lanzó en el mundo de la farándula donde le ha ido muy bien.

"Una noche buena en tu casa Ninel desde siempre contigo Europa România besos", "Mi bombón suculento estoy verdaderamente enamorado de ti mi", "Jijo mamacita... Por Dios que con ese Corte pareces de 30 años. Eres un bombón", le escriben en la foto a Ninel Conde donde se luce al máximo.

Otra de las cosas por las que esta famosa es elogiada ha sido por como ha enfrentado diversos problemas personales en los últimos años, desde no poder ver a su hijo Emmanuel, hasta el libro donde Anabel Hernández la relaciona con el mundo del narco, del cual ella ya se defendió.

Cabe mencionar que muchas veces se ha dicho que el rostro de la también actriz se ha visto diferente con el paso del tiempo, pues la han tachado de hacerse retoques estéticos que la han cambiado demasiado.

