Ninel Conde con vestido blanco Balenciaga planea atraer vibras positivas a su vida

Ninel Conde de 44 años de edad esta lista para recibir el Año Nuevo y lo hizo con una prenda blanca con la que trata de darle un nuevo comienzo a su vida pues eso significa ese color en cuanto a las creencias de Año Nuevo, aunque ella decidió hacerlo con mucho estilo, fue con un vestido Balenciaga con el que derrochó glamour total.

Como muchos saben a Ninel Conde no le fue también este año, pues le ha sido muy complicado ver a su hijo Emmanuel, pues el padre del menor el empresario Giovanni Medina, considera que la artista no es una buena madre, lo que ha provocado una guerra entre ambos, pero la actriz originaria de Toluca de Lerdo ya está agotada, es por eso que quiere recibir el Año Nuevo con un comienzo totalmente diferente.

En la foto se puede ver a Ninel Conde con un vestido de lujo un poco arroba de la rodilla y al parecer su bolsa es de la marca Dolce & Gabbana causando todo tipo de reacciones en Instagram, pues la grupera realmente se ve muy guapa con el diseño en color blanco el cual resalta su piel de una manera majestuosa.

"Guapísima como siempre! No te pasan los años. Bellísima Alma Rey feliz navidad. Bendiciones y que Dios conceda todos los anhelos de tu corazón", "Una día buena senora Ninel i mucha suerte en tu planes espero mucho ver en realidad es mi grande suenio besos", "El color blanco en Ninel es una maravilla", le escribieron a Ninel Conde en su foto.

Otra de las cosas que llamaron la atención sobre la foto de Ninel Conde es el cuerpazo que se carga, pues como era de esperarse, su figura resalta mucho con ese tono, pues las curvas que tienen se le ven muy bien, por si fuera poco la también actriz, siempre ha tenido una cabellera muy bella, la cual cuida mucho con diversos tratamientos de belleza.

Regresando con las emociones de Ninel Conde, ella se apoya bastante en la religión cristiana, pues a pesar de haberse caído por los duros golpes que ha enfrentado con Giovanni Medina, la artista se ha sabido poner de pie, pues no le teme a nada ni a nadie cuando tiene la fe de su lado, por si fuera poco la cantante ha compartido mensajes de aliento con los que ha sabido salir adelante.

Ninel Conde radiante con su vestido Balenciada derritió las redes/Instagram

Recuerda que una persona de Fe no camina por lo que ve sino por lo que cree. “Dichosa tú que has creído, porque lo que El Señor te ha dicho se cumplirá.” Lucas 1:45, escribe Ninel Conde en su mensaje de fe con el que ha logrado ponerse de pie ante los obstaculos que le pone la vida, pues ella no quiere quedarse triste con nada ni con nadie.

Ninel Conde también ha sabido resguardarse muy bien del mundo de la farándula, pues ahora que se casó con Larry Ramos, su vida ha sido mucho más privada, además ella mismo dijo que se alejaría del medio por un tiempo, por lo que ahora la vemos disfrutando de la comodidad de su hogar.

Este viernes aunque te quedes en casa puedes experimentar con nuevos looks de maquillaje. Yo hoy usé una base ligera para un look natural y con un glow súper fresco, escribe Ninel Conde en una de las publicaciones de su casa donde se le ve más feliz que nunca.

Cabe mencionar que son muy pocas las personas que han apoyado a Ninel Conde con su matrimonio pues a muchos no les agrada que la artista se volviera a casar, pues temen que le vuelva a ir mal a la guapa mujer, pues la tachan de ser una mujer demasiado bondadosa.