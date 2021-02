Ninel Conde congela sus óvulos y dice que será nuevamente madre cuando lo considere

México. Ninel Conde, cantante originaria del Estado de México, congeló sus óvulos y dice que será nuevamente madre cuando lo considere conveniente. En entrevista con el programa Despierta América comparte que hace seis meses llevó a cabo el procedimiento con la intención de poderse convertir en madre en un futuro próximo.

Ninel Conde, de 44 años de edad y quien en noviembre pasado se casó con Larry Ramos en Ciudad de México, no descarta la posibilidad de ser madre por tercera vez y es por eso que se decidió a congelar sus óvulos, lo contó en exclusiva con el citado programa de Univisión.

Ninel Conde y Larry Ramos se casaron en un exclusivo fraccionamiento del Estado de México, ya que originalmente la ceremonia sería en el Museo Casa de la Bola en Ciudad de México, pero el lugar y evento fueron cancelados por las autoridades debido a la situación por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Al enlace matrimonial de la pareja llegaron famosos como Raúl Araiza, el productor Alejandro Gou, la cantante Yuri, el comediante Ariel Miramontes, y sin faltar Sofía Telch, la guapa hija de la cantante, entre otros más, y fue en Instagram donde la famosa cantante colocó una imagen donde lucía su vestido diseñado por Gustavo Matta, el cual la hizo lucir espectacularmente bella.

Y quien no ha opinado nada bueno acerca del matrimonio de Ninel es Giovanni Medina, su ex y padre de su hijo Emmanuel, ya que se pronunció en contra de la forma en que Larry Ramos, esposo de Ninel, aparentemente aparece en video hablando de la manera en que estafa a sus clientes.

A su salida del Juzgado 24 de lo Familiar en la Ciudad de México, donde se enfrenta legalmente con la cantante por la custodia de su hijo Emmanuel, externó su sorpresa ante el video donde supuestamente Larry analiza cómo solucionará todas las demandas que tiene en su contra.

Me preocupa porque al final de cuentas es la mamá de mi hijo y en su momento, en la medida de que yo tenga las posibilidades le voy a ayudar, porque lo de este delincuente no va a terminar bien, entonces yo voy a cuidar a la mamá de Emmanuel, no a Ninel…Ninel la verdad no me interesa".