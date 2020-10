Ninel Conde conquista las redes sociales al lucir de diminuta cintura de avispa

Ninel Conde hace honor a su apodo artístico, "el bombón asesino". La cantante mexicana derrocha mucha sensualidad con las fotografías que publica en su cuenta de Instagram, donde tiene 4.5 millones de followers, quienes no dudan en escribirle toda clase de halagos y piropos. La también actriz comparte con sus fans los proyectos que lleva a cabo, parte de su vida personal, su estilo de vida, pero lo que más suele gustar, es cuando luce el cuerpazo que tiene al usar diminutos trajes de baño, causando además sensación con su diminuta cintura.

Recientemente Ninel Conde complació a sus millones de condefans (nombre que le da a sus seguidores), al publicar una fotografía en traje de baño, misma que se tomó en el Mar Mediterráneo, durante el viaje que hizo con su nuevo novio Larry Ramos. En el pie de la foto "el bombón asesino" escribió:

Para mis condefans que me han pedido la tradicional foto en bikini de mi viaje de cumpleaños, aquí se las dejo con todo mi amor, y como dice el sabio dicho: 'a quien no le guste, que mire pa' otro lado'. Sean felices, recuerden ser sabios y no permitan que nadie dañe sus emociones, pues eso solo depende de ti, los amo ❤️.