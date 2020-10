Ninel Conde deja plantado a su hijo por irse de viaje con su novio

Hace unos días Ninel Conde, llegó a los 44 años de edad, por lo que se fue de viaje a Europa como regalo de cumpleaños, junto a su novio Larry Ramos, con quien tiene una intensa relación, pero al parecer Ninel Conde supuestamente cometió un error, donde su hijo está involucrado, pues al parecer lo dejó plantado de acuerdo con la revista Tv Notas.

Como algunos sabrán, Ninel Conde compartió varias fotos en sus redes sociales, donde se la pasó de maravilla en su cumpleaños e incluso tendría una videollamada con su hijo a quien no ve desde hace meses, ya que su padre Giovanni Medina no se lo permitía, incluso Ninel Conde estaba desesperada por no poder verlo, pero ahora que tuvo la oportunidad de hacerlo, ella no lo contactó.

De acuerdo con una fuente cercana a Ninel Conde, ella debía conectarse a una hora especifica para hacer una videollamada con su hijo, pero al aparecer se le olvidó por completo, por lo que tuvo que ser cancelada, en dicho enlace se encontraba Giovanni Medina y el menor, pero este no se llevó a cabo, al parecer Ninel Conde no tuvo tiempo para conectarse.

Sí, y el juez que lleva su caso ya había dado las indicaciones para que se realizara la primera videollamada con su hijo, pero simplemente ella no se conectó por andar divirtiéndose con su novio y celebrando su cumpleaños, dijo la fuente para Tv Notas.

Hasta el momento Ninel Conde originaria de Toluca de Lerdo, no ha dicho en redes sociales, sobre la supuesta videollamada que tendría con su hijo, pero lo que sí es un hecho es que Ninel Conde tiene varias fotos de su lujoso viaje, donde el cuerpazo que se carga llamó la atención de sus miles de fans en redes sociales.

Ninel Conde se la pasó viajando por su cumpleaños/Instagram

Para mis #condefans que me han pedido la tradicional foto en bikini de mi viaje de cumpleaños aquí se las dejo con todo mi amor!!! Y como dice el sabio dicho, “A quien no le guste, que mire pa’ otro lado” . Sean felices Recuerden ser sabios y no permitan que NADIE dañe sus emociones... Pues eso solo depende de ti. Los amo, escribió Ninel Conde en una de sus fotos en traje de baño la cual llevaba una indirecta, pues la cantante ha sufrido mucho hate desde hace meses.

Recordemos que Ninel Conde estuvo tan desesperada por ver a su hijo hace un par de meses, que pidió la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que no ha podido tener contacto de ningún tipo con el menor, por lo que varios medios de comunicación la acompañaron al momento de dejarle una carta al mandatario de México.

"Es una carta donde le estoy informando a nuestro presidente de lo que está sucediendo, con número de expedientes con toda la situación y que este señor Medina, se utiliza de bandera tanto su gobierno, como a sus funcionarios...", dijo Ninel para el programa Venga la Alegría a finales de mayo.

Recordemos que Ninel Conde no solo ha estado en el ojo del huracán por la batalla legal que enfrenta con Giovanni Medina, sino por el supuesto pasado oscuro de su nuevo novio, Larry Ramos de 34 años de edad, quien supuestamente se dice que tiene un hijo al que no quiere reconocer, además de haber tenido problemas con varias de sus exparejas.

Por si fuera poco Ninel Conde ya se ha defendido de todas las acusaciones que se han hecho en su contra y señaló que ella lo único que quiere ser feliz y que ya no se metan en su vida, pues al parecer solo están afectándola en todos los aspectos posibles.