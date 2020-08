Ninel Conde deja todo el escándalo que le dio este terrible año y se desahoga en la playa

Quién se lució con su tremendo cuerpazo en redes sociales fue Ninel Conde pues se tomó una atrevida foto en la playa con un despampanante bikini blanco causando emoción en redes sociales, pues no es sorpresa que sea una de las mujeres más sexys de la pantalla chica desde hace años y está atrevida foto la confirma.

Desde hace varios meses Ninel Conde se centró en cuidar más su aspecto físico, por lo que se sometió en un entrenamiento de pesas, además de una buena alimentación para poder lograr una figura más estética y dura, logrando dicho resultado, pues no es la primera que aparece con poca ropa mostrando el tremendo físico de diosa.

La foto de la cantante Ninel Conde alcanzó más de 85 mil likes y varios comentarios de todo tipo donde sus fieles seguidores le hacen saber que es toda una diosa, pues a simple vista se le puede ver un abdomen de acero además de una cintura de avispa al estilo de Thalía, ya que ella ha logrado que se le vea demasiado pequeña gracias a sus constantes entrenamientos los cuales presume a cada momento en redes sociales donde se le ve haciendo todo tipo de rutinas desde sentadillas, hasta usar barras pesadas para lograr unos bíceps de acero.

"Wow que Bellísima Ninel,y que bello cuerpazo", "Mucha suerte mi amor besos bonito fin de semana", "Ninel hermosisima sales besitos y cariños para ti", "Señora bonita, simplemente, espectacular", "Que guapa que se ve Ninel parece toda una Miss Universo, pero lo mas bello siempre sera lo bella persona que es usted, amable, sincera, carismática, humilde, super", "Una belleza de mujer por donde se la mire", "Me admiras como mamá que a pesar de todo que no está contigo tu hijo sigues de pie", le escriben a Ninel Conde.

Las polémicas en su vida

Ser Ninel Conde no ha sido nada fácil para la famosa pues se ha tenido que enfrentar a varios problemas en estos últimos años y aquí te diremos algunos de ellos, el primero ha sido con su expareja Giovanni Medina con quien nunca ha tenido buena relación y ha mostrado por medio de las cámaras los problemas que ambos tienen desde hace tiempo.

Dicho pleito ha sido tan fuerte que Giovanni Medina se encargó de quitarle su hijo a Ninel Conde y se ha protegido con la ley, ya que el empresario aseguró que la también actriz no es acta para cuidar al menor por lo que ambos han enfrentado una batalla legal de la cuál Ninel Conde no ha salido bien librada.

Otra de las polémicas que enfrenta la famosa en estos momentos es sobre la apariencia de su rostro, ya que se le ha cuestionado por someterse a aparentes cirugías estéticas para verse más joven aunque muchos internautas han dicho que solo está arruinando su rostro y que tiene un parecido al de la misma Lucía Méndez, por lo que ha recibido mucho hate en Instagram, es por eso que ha tratado de defenderse en varias ocasiones de los cuestionamientos, el ataque más reciente fue el que tuvo cuando visitó el programa Hoy hace unos días donde una foto con varios de los conductores no le favoreció del todo, por lo que fue muy atacada.

Otra de las cosas por las que Ninel Conde ha llamado la atención es por ser una mujer fuerte que no se da por vencida de los ataques, ya que en más de una ocasión le han dicho cosas tan fuertes en redes sociales por la ausencia de su hijo que ella lucha aún más para poder ver al menor, pues son varios meses ya los que Ninel Conde no ha podido ver al menor quien ha tenido varios sucesos importantes en su vida y Ninel Conde no ha podido ser parte de ellos.

Es por eso que cada que puede comparte mensajes muy motivadores en su Instagram donde deja en claro como se siente tras no ver a su hijo, pero firme como una mujer asegura que hará lo imposible para recuperarlo pues no dejará que Giovanni Medina lo crié, pues en algunas ocasiones la famosa mostró una conversación, donde Giovanni Medina le tenía estricto a Ninel Conde sobre las personas que podrían convivir con su hijo algunos de ellas eran personas homosexuales, algo que no aceptaba del todo el empresario, además le tenía prohibido comprarle juguetes 'afeminados', algo que causó la indicación de los internautas.

Cabe mencionar que Ninel Conde siempre se ha peleado con Giovanni Medina, quien supuestamente se había enfocado en un camino religioso para tener una buena relación con las personas que lo rodeaban, pero Ninel Conde lo balconeó en redes sociales diciendo que ni la misma religión ha cambiado la actitud soberbia del empresario que también le ha dado duro a Ninel Conde con tal de que no pueda ver a su hijo, quien dice estar mejor en sus manos que en las de su famosa madre que ha tenido que recurrir al apoyo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

