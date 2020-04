Ninel Conde denuncia a su expareja por arrebatarle a su hijo

La actriz y cantante Ninel Conde ha denunciado legalmente a Giovanni Medina, su expareja y padre de su hijo Emmanuel, de seis años de edad, por tenerlo a su lado y no dejarla verlo desde hace ya 41 días.

En entrevista con el programa de televisión De Primera Mano con Gustavo Adolfo Infante, Ninel Conde hace público que acudió a levantar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en contra de Giovanni Medina.

El hecho de que Giovanni no que Ninel vea a su hijo desde hace ya casi dos meses, es una situación que a ella la mantiene en total desesperación y por eso acudió a las autoridades para que la ayuden.

Puedes leer: Pato Borghetti reaparece en Venga la Alegría tras vencer al COVID-19

De acuerdo a la declaración realizada por Ninel, Giovanni se llevó de manera arbitraria al pequeño y no ha tenido la oportunidad de volver a verlo.

Ninel no habría querido retomar su relación sentimental con Giovanni y en parte por eso se enojaría, a tal grado de arrebatarle a su hijo.

Ninel se dirige a Giovanni como "Giovanni Mentiras" y ya no aguantó más la situación, por eso acudió a las autoridades para demandar, dice en De Primera Mano.

Él me intimidaba, fui víctima de manipulaciones, de miedos; me decía que si lo demandaba sabría quién era él. Me llamaba mala madre, prostituta, me decía de todo. Ya tuve el valor de demandarlo y exijo mis derechos como madre."