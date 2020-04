Ninel Conde desenmascara a su ex pareja Giovanni Medina

Ninel Conde acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México junto con su abogado, para levantar una denuncia contra Giovanni Medina por lo supuestos maltratos que él cometió en contra de la cantante y además, para exigir a su ex pareja le permitan ver a su hijo Emmanuel. A su salida de la Fiscalía su abogado Alonso Becerra, argumentó que entre los cargos presentados ante el padre de su hijo se encuentran delitos de violencia de género, violencia familiar y extorsión.

En una entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, Ninel Conde habló al respecto, señalando que su ex Giovanni Medina usa la excusa de la contingencia por la pandemia de Coronavirus para no dejarle ver a su hijo. "Esto me golpea como madre, como mujer, fui manipulada, fui violentada, he visto tres días al niño en 41 días, acepté sus condiciones de ver al niño en su casa con la justificación de la pandemia".

La también actriz explicó el por qué tomó la decisión de acudir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, "creo que las autoridades solamente pueden ayudarme, no hay buena voluntad del lado de Giovanni, siempre hay una justificación para no poder ver al niño.

A su salida de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ninel Conde resaltó que "realmente es una situación desesperante porque yo no sé quién se cree, si se cree un juez para determinar que mientras esté la contingencia no me va a dejar tener al niño, como me lo dijo, o si se crea doctor para saber qué es lo mejor para el niño".

El llamado "Bombón asesino" aseguró que se sometió a varios exámenes médicos para demostrar que esta bien de salud; los resultados se los envió a Giovanni Medina, "ni así me dejó tener al niño en la casa".

Si llegue a estos grados es porque creo es un derecho de Emmanuel el estar con su madre, que lo esté polarizando y que el mismo niño a lo mejor no quiera regresar a su casa por todo lo que le dicen, también es una violencia para Emmanuel.

